Эксперт прокомментировала заявление Нетаньяху об опасности Ирана для России

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об опасности Ирана для России не нова и транслируется им уже несколько лет, связана с борьбой шиитов и суннитов внутри ислама, заявила РИА Новости заведующая отделом изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Татьяна Карасова.

Нетаньяху прибывает в четверг с рабочим визитом в Сочи, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В интервью РБК он оценил состояние отношений России и Ирана. По его мнению, позиции Москвы и Тегерана не всегда совпадают. Кроме того, израильский премьер перечислил Иран среди двух "опасностей для будущего России". В конечном итоге, по мнению Нетаньяху, Тегеран направит оружие и идеологию не только на Запад и Израиль, но и на Россию.

"Эта идея не новая, он (Нетаньяху - ред.) уже давно пытается донести до всего мира, что противостояние с Ираном должно носить глобальный цивилизационный характер, что это война цивилизаций, потому что это радикальный шиитский исламизм, у которого есть глобальные претензии, который хочет установить власть шиитского ответвления от ислама на весь мир. Такова концепция Нетаньяху", - отметила Карасова. Эксперт обратила внимание, что, по мнению премьера Израиля, "претензии Ирана - это объединить под свои знамена всех мусульман".

На ее взгляд, речь идет все больше о международном противостоянии между двумя главными ветвями в исламе - шиизмом и суннизмом.

"Суннитская ветвь глубоко антагонистична по отношению к шиитам, это внутренняя борьба внутри самого ислама. Нетаньяху не раз проговаривалось, что устремления Ирана идут не только против Америки или против соседей в регионе, но и против соседей на пространстве бывшего Советского Союза. Поэтому он все время пытается доказать, что необходимо объединиться в борьбе против Ирана не только некоторым суннитским государствам Ближнего Востока, но и всем государствам, у которых есть мусульманское население, естественно, прежде всего, России", - пояснила эксперт.