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РИА Новости

Россия и Индия заключили контракт на запуск спутника-картографа

10:46 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2"
Запуск ракеты-носителя Союз-2
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2". Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дочернее предприятие Роскосмоса GK Launch Services подписало контракт с индийской компанией Pixxel на запуск их первого демонстрационного космического аппарата с космодрома Байконур на ракете "Союз" во втором-третьем кварталах 2020 года, сообщается на сайте российского оператора.
"Мы выбрали компанию GK Launch Services, потому что она предлагает заказчикам все услуги в формате единого пакета, в том числе прозрачные и стандартные решения по страхованию вместе с пусковыми услугами", - приводятся в сообщении слова генерального директора Pixxel Авайса Ахмеда.
"Мы рады, что компания Pixxel выбрала самую надежную в мире ракету-носитель "Союз-2" для вывода спутника на солнечно-синхронную орбиту", - отметил генеральный директор GK Launch Services Александр Серкин.
Pixxel – индийская космическая компания, которая разрабатывает спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли, обеспечивающую круглосуточное глобальное покрытие.
GK Launch Services является оператором коммерческих запусков. Компания была создана по решению госкорпорации "Роскосмос" и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.
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