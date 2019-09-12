Россия и Индия заключили контракт на запуск спутника-картографа

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дочернее предприятие Роскосмоса GK Launch Services подписало контракт с индийской компанией Pixxel на запуск их первого демонстрационного космического аппарата с космодрома Байконур на ракете "Союз" во втором-третьем кварталах 2020 года, сообщается на сайте российского оператора.

"Мы выбрали компанию GK Launch Services, потому что она предлагает заказчикам все услуги в формате единого пакета, в том числе прозрачные и стандартные решения по страхованию вместе с пусковыми услугами", - приводятся в сообщении слова генерального директора Pixxel Авайса Ахмеда.

"Мы рады, что компания Pixxel выбрала самую надежную в мире ракету-носитель "Союз-2" для вывода спутника на солнечно-синхронную орбиту", - отметил генеральный директор GK Launch Services Александр Серкин.

Pixxel – индийская космическая компания, которая разрабатывает спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли, обеспечивающую круглосуточное глобальное покрытие.