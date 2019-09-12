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РИА Новости

Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян

10:46 12.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПешеходы в Москве
Пешеходы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Данные о доходах россиян могут передать в распоряжение квалифицированным бюро кредитных историй (БКИ) для расчета показателя долговой нагрузки заемщиков. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, соответствующие поправки к закону "О кредитных историях" рассмотрят в первом чтении в сентябре. Законопроект предполагает создание специальных БКИ, которые по запросу будут вычислять показатель долговой нагрузки и передавать эту информацию банкам.
"Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС", — цитируют Аксакова "Известия".
В пресс-службе ПФР пояснили изданию, что персональные данные не могут передаваться без согласия граждан. Однако в одном из банков, опрошенных газетой, рассказали, что показатель долговой нагрузки, "по мнению большинства юристов", не относится к персональным данным.
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