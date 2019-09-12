Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Данные о доходах россиян могут передать в распоряжение квалифицированным бюро кредитных историй (БКИ) для расчета показателя долговой нагрузки заемщиков. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, соответствующие поправки к закону "О кредитных историях" рассмотрят в первом чтении в сентябре. Законопроект предполагает создание специальных БКИ, которые по запросу будут вычислять показатель долговой нагрузки и передавать эту информацию банкам.

"Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС", — цитируют Аксакова "Известия".