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РИА Новости

Эксперт прокомментировал заявления разведки США об испытании "Буревестника"

10:42 12.09.2019 (обновлено: 11:10 12.09.2019)
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© Минобороны РФПуск крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник"
Пуск крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник
© Минобороны РФ
Пуск крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник" . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Заявления американских СМИ о якобы неудачах при испытаниях крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" являются информационной операцией, направленной на дискредитацию российской "оборонки", считает известный военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на свои источники, знакомые с отчетом американских разведслужб, сообщил, что Россия намерена завершить работу над крылатыми ракетами с ядерной установкой "Буревестник" до 2025 года. По данным телеканала, пять испытаний завершились неудачей, а самый длительный полет ракеты продолжался больше двух минут.
"В России в рамках государственной программы вооружений все анонсированные важнейшие проекты реализуются в соответствии с теми темпами и сроками, которые определены первыми лицами государства. Поэтому безотносительно "Буревестника" или других программ все, что запланировано, будет поставлено на вооружение, испытано и доведено до серии. Никаких сомнений относительно возможностей российского ОПК быть не должно", - сказал Коротченко.
По его словам, мнение других стран и их спецслужб – это не более чем оценочные суждения для внутреннего потребления или доклада руководству государства.
"Очевидно, здесь речь идет о пропагандистском заявлении, и относиться к этому нужно соответствующим образом", - отметил эксперт.
Ранее главный научный сотрудник 12 Центрального НИИ Минобороны Сергей Перцев рассказал, что Россия ведет усовершенствование конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", ведется подготовка ее летных испытаний. До этого в Минобороны сообщали, что ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПРО.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник. Архивное фото
22 ноября 2018, 08:48РИА Новости
Журналист рассказал, как в НАТО кодифицировали ракету "Буревестник"
4142012
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Игорь КоротченкоРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пока мы видели лишь взрыв в Северодвинске и распространением радиации, что нельзя назвать успешным испытанием. Любая новость пропаганда, но альтернативы мы предоставить не может. Увы. По факту никакого бурквестника кроме как на словах не существует.
12 сентября, 10:51
ИРИван Русский
2010011
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