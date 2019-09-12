Эксперт прокомментировал заявления разведки США об испытании "Буревестника"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Заявления американских СМИ о якобы неудачах при испытаниях крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" являются информационной операцией, направленной на дискредитацию российской "оборонки", считает известный военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на свои источники, знакомые с отчетом американских разведслужб, сообщил, что Россия намерена завершить работу над крылатыми ракетами с ядерной установкой "Буревестник" до 2025 года. По данным телеканала, пять испытаний завершились неудачей, а самый длительный полет ракеты продолжался больше двух минут.

"В России в рамках государственной программы вооружений все анонсированные важнейшие проекты реализуются в соответствии с теми темпами и сроками, которые определены первыми лицами государства. Поэтому безотносительно "Буревестника" или других программ все, что запланировано, будет поставлено на вооружение, испытано и доведено до серии. Никаких сомнений относительно возможностей российского ОПК быть не должно", - сказал Коротченко.

По его словам, мнение других стран и их спецслужб – это не более чем оценочные суждения для внутреннего потребления или доклада руководству государства.

"Очевидно, здесь речь идет о пропагандистском заявлении, и относиться к этому нужно соответствующим образом", - отметил эксперт.