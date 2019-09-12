"Турпомощь" предусмотрит оплату гостиниц туристам в экстренных ситуациях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Новый регламент ассоциации "Турпомощь" предусмотрит возможность организовывать пребывание туристов на отдыхе, когда клиентам обанкротившегося туроператора из средств фондов будет оплачиваться проживание в отелях, заявил журналистам на полях 23-ей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO) советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
"Новый регламент ассоциации "Турпомощь" поможет потребителям получать помощь более оперативно, а также осуществлять "дожитие". Сейчас возникает проблема, когда готовятся эвакуационные рейсы, а туристов в это время выселяют из отелей и вывозят в аэропорт. Мы ставим вопрос о возможности оплаты гостиниц определенной категории для проживания туристов во время ожидания эвакуационных рейсов", - сказал он.
Горин также не исключил, что "дожитие" может продлеваться до окончания срока действия путевки, так как иногда выгоднее оплатить проживание пострадавших в отелях, чем организовывать эвакуационный рейс.
"Например, когда вывозили россиян с острова Хайнань после ухода туроператора "Жемчужная река", вывоз туристов обходился в 12-17 миллионов рублей. Наземное обслуживание в таком случае стоит дешевле, и сами туристы обходятся без стрессов", - уточнил представитель Ростуризма.