Ремонт фасадов домов в Омске закончат к форуму России и Казахстана

ОМСК, 12 сен – РИА Новости. Работы по ремонту фасадов домов в Омске должны завершиться к XVI форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в городе в ноябре, сообщил журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин.

Руководитель регионального министерства на первой пресс-конференции в новой должности сообщил, что сейчас все силы региональных и городских властей направлены на массовый ремонт домов в Омске, на который губернатор Александр Бурков добился выделения из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей.

"Работы ведутся на 154 домах. Проблемы есть, мы их не скрываем. Указанная сумма будет реализована в этом году. Будем вести работу технологически, в зависимости от погоды. У нас на это есть еще порядка полутора месяцев. Переноса денег на следующий год не предусмотрено. Администрированием работ занимается омская мэрия, она ведет контроль", - привели РИА Новости слова Марыгина в пресс-службе регионального минэнерго.

Министр пояснил, что около 310 миллионов рублей в качестве аванса перечислили мэрии Омска. Городские власти в свою очередь направили их на счета управляющих компаний, которые должны были перенаправить средства подрядчикам. По его словам, крупные подрядчики получили деньги, однако другие пока нет из-за затянувшегося процесса получения банковской гарантии. Региональные власти, по словам Марыгина, подключились к решению этой проблемы, которая не носит массовый характер. Глава министерства отметил, что еще одной проблемой при столь массовом капремонте домов стали нехватка кадров и оборудования.