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РИА Новости
Омская область

Ремонт фасадов домов в Омске закончат к форуму России и Казахстана

10:39 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 12 сен – РИА Новости. Работы по ремонту фасадов домов в Омске должны завершиться к XVI форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в городе в ноябре, сообщил журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин.
Руководитель регионального министерства на первой пресс-конференции в новой должности сообщил, что сейчас все силы региональных и городских властей направлены на массовый ремонт домов в Омске, на который губернатор Александр Бурков добился выделения из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей.
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"Работы ведутся на 154 домах. Проблемы есть, мы их не скрываем. Указанная сумма будет реализована в этом году. Будем вести работу технологически, в зависимости от погоды. У нас на это есть еще порядка полутора месяцев. Переноса денег на следующий год не предусмотрено. Администрированием работ занимается омская мэрия, она ведет контроль", - привели РИА Новости слова Марыгина в пресс-службе регионального минэнерго.
Министр пояснил, что около 310 миллионов рублей в качестве аванса перечислили мэрии Омска. Городские власти в свою очередь направили их на счета управляющих компаний, которые должны были перенаправить средства подрядчикам. По его словам, крупные подрядчики получили деньги, однако другие пока нет из-за затянувшегося процесса получения банковской гарантии. Региональные власти, по словам Марыгина, подключились к решению этой проблемы, которая не носит массовый характер. Глава министерства отметил, что еще одной проблемой при столь массовом капремонте домов стали нехватка кадров и оборудования.
"Дома поделены на первую, вторую и третью очередь. На 10-12 домах работы уже закончены, и скоро мы их будем показывать. По семи домам есть вопросы. Там или жители, в частности ТСЖ, не нашли согласия, или подрядчик оказался банкротом. Будем подключать к решению вопроса подрядчиков тех объектов, где работы близятся к завершению. Но от ответственности подрядчики, которые так поступили, не уйдут", - заверил министр.
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Омская областьМинистерство энергетики РФАлександр БурковОмская областьРоссияКазахстан
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