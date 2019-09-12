Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T10:35Z
https://ria.ru/20190912/1558598961.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149600/86/1496008675_0:664:4906:3424_1036x0_80_0_0_727581dac3211349c38cfc5c2f09f8d2.jpg
РИА Новости

СК завел уголовное дело из-за массового отравления шаурмой в Уфе

10:35 12.09.2019
372
© Fotolia / sarymsakov.comШаурма
Шаурма
© Fotolia / sarymsakov.com
Шаурма. Архивное фото
УФА, 12 сен – РИА Новости. Следственные органы Уфы возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой, среди пострадавших пять детей от пяти до девяти лет, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Ранее сообщалось, что 15 человек, среди которых пять детей и беременная женщина, отравились шаурмой из бистро "Халяль" в Уфе. Четырнадцать пострадавших госпитализированы, среди них пять тяжелых, четверо – несовершеннолетние.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы по факту пищевого отравления 15 человек возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении башкирского следкома.
Приготовление роллов
30 августа, 15:55РИА Новости
СК завел дело после отравления 63 жителей Самары суши
По данным ведомства, "отравившиеся дети в возрасте от 5 до 9 лет".
"Установлено, что 11 сентября все пострадавшие купили шаурму в киоске на остановочном павильоне в микрорайоне "Сипайлово" города Уфы. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Деятельность киоска приостановлена, проведен осмотр места происшествия, изъята пища, допрашиваются работники киоска и другие свидетели", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
Торговая точка по продаже шаурмы в Москве
30 августа, 12:14РИА Новости
Жириновский предложил запретить продажу шаурмы в Москве
401233
Обсудить 1
Следственный комитет РФУфаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
МИД: американские полигоны готовы к возобновлению ядерных испытаний
РИА
Новости
Дирижер Владимир Спиваков
Путин поздравил народного артиста СССР Владимира Спивакова с юбилеем
Полиция
В Астраханской области задержали трех осужденных, сбежавших ради дня города
В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев
Лента
новостей
Пешеходный Пушкинский мост в Москве
Назван средний возраст россиян
В Москве проверят историю о девочке, отдавшей цыганам сбережения родителей
Пуск крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник
Эксперт прокомментировал заявления разведки США об испытании "Буревестника"
Пешеходы в Москве
Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян
Избиратель в единый день голосования
В СПЧ предложили выслушать сторонников возвращения графы "против всех"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Эксперт прокомментировала заявление Нетаньяху об опасности Ирана для России
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Красноярской школе, требовавшей смены прически ученика, дали разъяснение
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Израилю придется провести военную операцию в Газе
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
11:36Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
11:34Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
11:33В Ленобласти на пенсионерок, распиливших качели, пожаловались в полицию
11:33Минфин предложил отменить уголовную статью за невозврат валютной выручки
11:30Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ
Лента новостейМолния