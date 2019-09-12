СК завел уголовное дело из-за массового отравления шаурмой в Уфе

УФА, 12 сен – РИА Новости. Следственные органы Уфы возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой, среди пострадавших пять детей от пяти до девяти лет, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Ранее сообщалось, что 15 человек, среди которых пять детей и беременная женщина, отравились шаурмой из бистро "Халяль" в Уфе. Четырнадцать пострадавших госпитализированы, среди них пять тяжелых, четверо – несовершеннолетние.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы по факту пищевого отравления 15 человек возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении башкирского следкома.
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По данным ведомства, "отравившиеся дети в возрасте от 5 до 9 лет".
"Установлено, что 11 сентября все пострадавшие купили шаурму в киоске на остановочном павильоне в микрорайоне "Сипайлово" города Уфы. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Деятельность киоска приостановлена, проведен осмотр места происшествия, изъята пища, допрашиваются работники киоска и другие свидетели", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
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