В Анапе полиция выявила четыре подпольных цеха по производству алкоголя

КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Полицейские Кубани выявили четыре подпольных цеха по производству алкоголя в Анапе, изъято 140 тысяч литров спиртного, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, правоохранители вели операцию в рамках расследования уголовного дела о незаконном производстве и обороте алкоголя. В ней участвовали сотрудники управления собственной безопасности, экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД, а также бойцы СОБРа Росгвардии.

"Провели комплекс оперативных мероприятий на территории города Анапы. При осмотре домовладений четверых местных жителей…, подозреваемых в незаконном обороте спиртного, полицейские выявили подпольные цеха по производству незаконной алкогольной продукции. Всего с территорий частных домовладений злоумышленников из подвалов и хозяйственных построек полицейские изъяли более 140 тысяч литров спиртного", - отмечается в сообщении.