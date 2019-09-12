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РИА Новости

В Анапе полиция выявила четыре подпольных цеха по производству алкоголя

10:30 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Полицейские Кубани выявили четыре подпольных цеха по производству алкоголя в Анапе, изъято 140 тысяч литров спиртного, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, правоохранители вели операцию в рамках расследования уголовного дела о незаконном производстве и обороте алкоголя. В ней участвовали сотрудники управления собственной безопасности, экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД, а также бойцы СОБРа Росгвардии.
Цех розлива
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"Провели комплекс оперативных мероприятий на территории города Анапы. При осмотре домовладений четверых местных жителей…, подозреваемых в незаконном обороте спиртного, полицейские выявили подпольные цеха по производству незаконной алкогольной продукции. Всего с территорий частных домовладений злоумышленников из подвалов и хозяйственных построек полицейские изъяли более 140 тысяч литров спиртного", - отмечается в сообщении.
Как сообщает ведомство, правоохранители изъяли также пустую тару, акцизные марки, химические реагенты и оборудование для производства алкогольной продукции. Образцы изъятого направлены на исследование.
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АнапаКраснодарский крайПроисшествия
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