К Соболь и Албурову подали еще пять исков из-за несанкционированной акции

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Симоновском суде Москвы зарегистрированы еще пять исков к несостоявшемуся кандидату в депутаты Мосгордуму Любови Соболь и сотруднику ФБК Георгию Албурову, сообщили РИА Новости в суде.

"Беседы по трем искам назначены на 13 сентября", - сказал собеседник агентства, добавив, что даты по еще двум искам, поданным индивидуальными предпринимателями, пока не определены.

Как ранее написал в Twitter Албуров, все иски имеют отношение к состоявшейся 3 августа в Москве несанкционированной акции. По его данным, это иски Московского метрополитена, ГБУ "Автомобильные дороги" и ГУП "Мосгортранс", а также двух индивидуальных предпринимателей.

Во вторник Коптевский суд Москвы взыскал с оппозиционеров, в том числе с Соболь, более 1,2 миллиона рублей пользу "Мосгортранса" за простой рейсов во время несанкционированной акции 27 июля, при этом Албуров был исключен из круга ответчиков. По акции 27 июля против них поданы еще несколько исков на сумму около 13 миллионов рублей.