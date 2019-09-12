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РИА Новости

К Соболь и Албурову подали еще пять исков из-за несанкционированной акции

10:27 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Илья Питалев
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Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Симоновском суде Москвы зарегистрированы еще пять исков к несостоявшемуся кандидату в депутаты Мосгордуму Любови Соболь и сотруднику ФБК Георгию Албурову, сообщили РИА Новости в суде.
"Беседы по трем искам назначены на 13 сентября", - сказал собеседник агентства, добавив, что даты по еще двум искам, поданным индивидуальными предпринимателями, пока не определены.
Как ранее написал в Twitter Албуров, все иски имеют отношение к состоявшейся 3 августа в Москве несанкционированной акции. По его данным, это иски Московского метрополитена, ГБУ "Автомобильные дороги" и ГУП "Мосгортранс", а также двух индивидуальных предпринимателей.
Во вторник Коптевский суд Москвы взыскал с оппозиционеров, в том числе с Соболь, более 1,2 миллиона рублей пользу "Мосгортранса" за простой рейсов во время несанкционированной акции 27 июля, при этом Албуров был исключен из круга ответчиков. По акции 27 июля против них поданы еще несколько исков на сумму около 13 миллионов рублей.
Наручники на судебном заседании
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Любовь СобольГеоргий АлбуровМоскваПроисшествия
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