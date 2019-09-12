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РИА Новости

Красноярской школе, требовавшей смены прически ученика, дали разъяснение

10:21 12.09.2019
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Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Министерство образования Красноярского края направило предостережение школе в Сосновоборске, где мальчика принуждали сменить прическу, министр образования региона Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее сообщалось, что управление СК по краю начало проверку после конфликта учителей и ученика из-за его прически в школе Сосновоборска. По информации ведомства, 5 сентября ученику четвертого класса учитель сделал замечание из-за его прически, после чего в беседе с родителями администрация школы предложила перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.
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Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК
В ряде СМИ и социальных сетях этот случай вызвал бурную реакцию. Местные телеканалы сообщили, что мальчик занимается футболом и такую прическу сделал, так как ее носит его кумир - футболист Златан Ибрагимович. Мальчика поддержали в социальных сетях – пользователи начали выкладывать фото со своими стрижками и рассказывать истории о них.
"В эту школу было направлено предостережение за подписью заместителя министра образования Красноярского края Константина Масюлиса с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, где школа Сосновоборска прописала, что запрещаются нестандартные прически, и привести его в соответствии с законом. Также школа не имеет права настаивать на том, чтобы мальчика перевели на домашнее обучение или отстранили от учебных занятий", - говорится в официальном ответе минобразования.
В ведомстве сообщили, что министр образования региона Светлана Маковская встретилась с родителями мальчика и извинилась за действия администрации школы. Она отметила, что нестандартная прическа – личное дело учеников. Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде обучающихся, чтобы она соответствовала общепринятым в обществе нормам делового стиля, и не более того.
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Следственный комитет РФКрасноярский крайСосновоборскОбщество
Популярные комментарии
Думаю, что вместо учебы теперь все начнут делать прически, а учителя будут только извиняться ...
12 сентября, 10:52
Alex Grosh
40304012
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Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК
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