В Хабаровском крае из-за тайфуна подтопило кордоны заповедника

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кордоны заповедника "Болоньский" в Хабаровском крае разрушены штормовым ветром и волнами, глубина затопления достигала трех метров, говорится в сообщении в официальной группе "Заповедное Приамурье" в Кордоны заповедника "Болоньский" в Хабаровском крае разрушены штормовым ветром и волнами, глубина затопления достигала трех метров, говорится в сообщении в официальной группе "Заповедное Приамурье" в Facebook

Заповедник "Болоньский" учреждения "Заповедное Приамурье" расположен в междуречье рек Симми и Сельгон. Он образован в 1997 году для сохранения и изучения водно-болотных комплексов Нижнего Приамурья. Через его территорию пролегают важнейшие в Приамурье миграционные пути птиц и млекопитающих. Заповедная территория включена в список водно-болотных угодий международного значения. С севера заповедник примыкает к дельте реки Харпи и южному берегу озера Болонь, которое является главным элементом ландшафта и входит в десятку самых крупных озер Приамурья.

"Всего шесть лет прошло после трагического затопления Хабаровского края, когда сильно пострадал и заповедник "Болоньский". Только сотрудники восстановили пострадавшие от наводнения кордоны, только заповедник зажил своей нормальной жизнью – вновь та же беда, да еще и сильнее, усугубленная чередой прилетевших тайфунов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 8-9 сентября из-за штормового ветра и сильных волн были разрушены строения кордонов. "На данный момент глубина затопления хозяйственных зон кордонов составляет до 3 метров. После спада воды предстоит подсчитать ущерб и полностью восстанавливать инфраструктуру заповедника",- приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности руководителя заповедника Сергея Егорова.

В ближайшие дни на Амуре ожидается дополнительный подъем воды на 30-60 сантиметров в Комсомольском и Ульчском районах. Так, у села Нижнетамбовское 12-13 сентября река может подняться до 930-960 сантиметров при том, что опасным является подъем на 850 сантиметров, у Циммермановки 13-15 сентября - 780-820 сантиметров при опасном уровне в 750 сантиметров, у села Мариинское и Богородское к концу этой - началу следующей недели уровни могут превысить отметку "опасное явление" на 1-1,3 метра.