Армия США закупит имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты

"Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня", — говорится в тексте.

К макетам автоматов должны прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.

В рамках того же тендера также значится приобретение двух установок для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками.