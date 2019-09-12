Армия США закупит имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министерство армии США разместило заявку на приобретение пяти макетов автомата Калашникова, имитирующих его стрельбу, сообщает RT со ссылкой документ.
Отмечается, что закупка осуществляется в рамках поставок учебного снаряжения.
"Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня", — говорится в тексте.
К макетам автоматов должны прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.
В рамках того же тендера также значится приобретение двух установок для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками.