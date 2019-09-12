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РИА Новости
Единый день голосования

Процент грубых нарушений на выборах был незначительным, заявили в СПЧ

10:14 12.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Бюллетень на избирательном участке . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Грубые нарушения в единый день голосования 8 сентября зафиксированы были, но их процент был незначительным, заявил в интервью РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
"К сожалению, не обошлось и без нескольких грубых нарушений (на выборах): на четырех УИКах были зафиксированы нарушения, не позволяющие определить волеизъявление избирателей – одно лицо пыталось проголосовать за двух и более избирателей, что называется "вброс", - заявил Борисов.
При этом он отметил, что в масштабах единого дня голосования это коснулось менее 0,01% от общего числа комиссий. "Но, тем не менее, правоохранители будут обязаны разобраться в каждом конкретном случае", - уточнил он.
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"Самый эмоциональный накал страстей вокруг, именно "вокруг", выборов был в Москве и в Санкт-Петербурге. Сообщения о якобы имевших места нарушениях сыпались горстями", - сказал член Совета.
Он добавил, что мобильные группы СПЧ все фиксировали и выезжали на места, откуда приходила информация о "процедурных отступлениях от строгих требований избирательного процесса".
"При нас же организаторы выборов их исправляли. Устраненные отклонения повлиять ни на избирательные права, ни на конечный результат не смогли", - пояснил Борисов.
"До дня голосования общественные контролеры, в частности, МРГ (мониторинговая рабочая группа по выборам) МРГ СПЧ, также фиксировали процедурные нарушения при ведении агитации командами кандидатов по размещению агитационно-печатных материалов, фиксировались случаи порчи агитационных листовок, были отдельные нарушения в день тишины, имели место злоупотребления правом отдельных субъектов избирательного процесса", - отметил он.
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Помимо этого правозащитник указал, что были зафиксированы процедурные нарушения, в том числе касавшиеся "точности исполнения инструктивных актов".
Как заявляла ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в единый день голосования в МВД поступило 3654 сообщения о возможных правонарушениях, возбуждено 11 уголовных дел. По ее словам, в масштабах избирательной кампании количество правонарушений ничтожно, "в целом кампания прошла в основном спокойно".
Говоря о выборах в Петербурге, председатель ЦИК призвала горизбирком не торопиться с подведение итогов голосования на выборах в регионе и внимательно рассмотреть все жалобы. Коснувшись выборов в столице, Памфилова отметила, что определенные претензии к работе окружных комиссий и Мосгоризбиркома в ходе избирательной кампании есть, ЦИК будет разбираться.
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Единый день голосованияМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаЦИК РФИгорь БорисовРоссия
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