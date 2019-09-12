Процент грубых нарушений на выборах был незначительным, заявили в СПЧ

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Грубые нарушения в единый день голосования 8 сентября зафиксированы были, но их процент был незначительным, заявил в интервью РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.

"К сожалению, не обошлось и без нескольких грубых нарушений (на выборах): на четырех УИКах были зафиксированы нарушения, не позволяющие определить волеизъявление избирателей – одно лицо пыталось проголосовать за двух и более избирателей, что называется "вброс", - заявил Борисов.

При этом он отметил, что в масштабах единого дня голосования это коснулось менее 0,01% от общего числа комиссий. "Но, тем не менее, правоохранители будут обязаны разобраться в каждом конкретном случае", - уточнил он.

"Самый эмоциональный накал страстей вокруг, именно "вокруг", выборов был в Москве и в Санкт-Петербурге. Сообщения о якобы имевших места нарушениях сыпались горстями", - сказал член Совета.

Он добавил, что мобильные группы СПЧ все фиксировали и выезжали на места, откуда приходила информация о "процедурных отступлениях от строгих требований избирательного процесса".

"При нас же организаторы выборов их исправляли. Устраненные отклонения повлиять ни на избирательные права, ни на конечный результат не смогли", - пояснил Борисов.

"До дня голосования общественные контролеры, в частности, МРГ (мониторинговая рабочая группа по выборам) МРГ СПЧ, также фиксировали процедурные нарушения при ведении агитации командами кандидатов по размещению агитационно-печатных материалов, фиксировались случаи порчи агитационных листовок, были отдельные нарушения в день тишины, имели место злоупотребления правом отдельных субъектов избирательного процесса", - отметил он.

Помимо этого правозащитник указал, что были зафиксированы процедурные нарушения, в том числе касавшиеся "точности исполнения инструктивных актов".

Как заявляла ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в единый день голосования в МВД поступило 3654 сообщения о возможных правонарушениях, возбуждено 11 уголовных дел. По ее словам, в масштабах избирательной кампании количество правонарушений ничтожно, "в целом кампания прошла в основном спокойно".