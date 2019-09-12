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РИА Новости

Центробанк интегрирует финансовую грамотность в образование до 2021 года

10:11 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России поставил задачу внедрить элементы финансовой грамотности во все основные образовательные программы, планирует завершить базовую часть работы до 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в кулуарах Восточного экономического форума.
"Финансовая грамотность в нашей стране долгое время была никому не нужна, потребность в ней появилась всего каких-то 20 с небольшим лет назад. И сейчас мы активно навёрстываем упущенное. Мы поставили задачу внедрить элементы финграмотности во все основные программы и сейчас, например, уже работаем над программами для старших классов и для высшей школы", - Мамута планами регулятора.
Смартфон
09:26Восточный экономический форум
ЦБ надеется, что пользоваться услугами банков онлайн будут 80-90% россиян
"Мы планируем до 2021 года завершить базовую часть работ по интеграции финансовой грамотности в образовательный процесс", - сказал он, добавив, что при этом работа никогда не закончится, поскольку программы нужно будет обновлять.
ЦБ не ограничивается созданием только образовательных программ, но и проводит онлайн-уроки, онлайн-зачеты по финансовой грамотности, а также помогает формировать финансовую культуру у россиян через свой специальный ресурс.
Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в 10.00 мск.
Инкассаторская машина банка Югра
08:02РИА Новости
В Москве пройдет фестиваль финансовой грамотности
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Михаил МамутаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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