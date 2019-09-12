Центробанк интегрирует финансовую грамотность в образование до 2021 года

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России поставил задачу внедрить элементы финансовой грамотности во все основные образовательные программы, планирует завершить базовую часть работы до 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в кулуарах Восточного экономического форума.

"Финансовая грамотность в нашей стране долгое время была никому не нужна, потребность в ней появилась всего каких-то 20 с небольшим лет назад. И сейчас мы активно навёрстываем упущенное. Мы поставили задачу внедрить элементы финграмотности во все основные программы и сейчас, например, уже работаем над программами для старших классов и для высшей школы", - Мамута планами регулятора.

"Мы планируем до 2021 года завершить базовую часть работ по интеграции финансовой грамотности в образовательный процесс", - сказал он, добавив, что при этом работа никогда не закончится, поскольку программы нужно будет обновлять.

ЦБ не ограничивается созданием только образовательных программ, но и проводит онлайн-уроки, онлайн-зачеты по финансовой грамотности, а также помогает формировать финансовую культуру у россиян через свой специальный ресурс.

Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.