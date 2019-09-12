Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T10:07Z
https://ria.ru/20190912/1558597863.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/89/1556028923_0:302:2776:1864_1036x0_80_0_0_93f198409c49619e394b4c95d0490edf.jpg
РИА Новости

Действия ОПЕК+ положительно влияют на мировой рынок нефти, заявил Новак

10:07 12.09.2019
232
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
АБУ-ДАБИ, 12 сен - РИА Новости. Совместные действия стран ОПЕК+ продолжают положительно влиять на мировой рынок нефти, отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак, выступая на открытии заседания министерского мониторингового комитета сделки (JMMC).
"Наши совместные действия продолжают оказывать положительное воздействие на конъюнктуру мирового нефтяного рынка", - сказал Новак.
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019
09:08РИА Новости
Новак встретился с коллегами по ОПЕК+
"Ключевой задачей остается приверженность всех стран к необходимости исполнения тех обязательств, которые на себя взяли страны сделки ОПЕК+", - добавил министр.
Он также выразил уверенность, что обширный отраслевой и жизненный опыт нового министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда позволит закрепить и приумножить те результаты, которые были достигнуты странами-участницами ОПЕК+ для стабилизации мирового нефтяного рынка.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг в Абу-Даби обсудит выполнение договоренностей об ограничении добычи нефти и ситуацию на рынке. В комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.
100001
Обсудить 0
Министерство энергетики РФОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак встретился с коллегами по ОПЕК+
РИА
Новости
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак заявил о единой с саудовским министром позиции по сделке ОПЕК+
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал о встрече с новым министром энергетики Саудовской Аравии
В Гданьске на портовых кранах вторые сутки сидят активисты Greenpeace
Лента
новостей
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Израилю придется провести военную операцию в Газе
Китай приветствовал решение США об отсрочке введения новых пошлин
Американский истребитель F-35B
Польша надеется, что F-35 обойдутся ей дешевле, чем сказали в Пентагоне
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
МИД: американские полигоны готовы к возобновлению ядерных испытаний
Саманта Пауэр
Пауэр заявила, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Песков прокомментировал перестановки в минэнерго Саудовской Аравии
Турецкие пожарные
На севере Кипра локализовали пожар после взрывов на складе боеприпасов
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Болоньский заповедник в Хабаровском крае
В Хабаровском крае из-за тайфуна подтопило кордоны заповедника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06В Госдуме "нацидею" Украины вернуть Крым назвали глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
11:36Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
11:34Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
11:33В Ленобласти на пенсионерок, распиливших качели, пожаловались в полицию
Лента новостейМолния