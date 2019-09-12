Действия ОПЕК+ положительно влияют на мировой рынок нефти, заявил Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019

АБУ-ДАБИ, 12 сен - РИА Новости. Совместные действия стран ОПЕК+ продолжают положительно влиять на мировой рынок нефти, отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак, выступая на открытии заседания министерского мониторингового комитета сделки (JMMC).

"Наши совместные действия продолжают оказывать положительное воздействие на конъюнктуру мирового нефтяного рынка", - сказал Новак.

"Ключевой задачей остается приверженность всех стран к необходимости исполнения тех обязательств, которые на себя взяли страны сделки ОПЕК+", - добавил министр.

Он также выразил уверенность, что обширный отраслевой и жизненный опыт нового министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда позволит закрепить и приумножить те результаты, которые были достигнуты странами-участницами ОПЕК+ для стабилизации мирового нефтяного рынка.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг в Абу-Даби обсудит выполнение договоренностей об ограничении добычи нефти и ситуацию на рынке. В комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии.