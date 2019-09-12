На севере Кипра локализовали пожар после взрывов на складе боеприпасов

Как сообщил ранее министр иностранных дел непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай, в результате инцидента несколько человек получили ранения осколками стекла. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали людей, проживающих в районе места происшествия. В регион прибыл лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи.

"Пожар на артиллерийском складе в военной зоне в Гирне (Киринии) локализован. Устанавливаются причины первого взрыва, прогремевшего в 01:30 12 сентября", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента жертв нет.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их возобновлении.