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РИА Новости

На севере Кипра локализовали пожар после взрывов на складе боеприпасов

10:02 12.09.2019 (обновлено: 10:05 12.09.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие пожарные
Турецкие пожарные
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие пожарные. Архивное фото
АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Пожар после серии взрывов на складе боеприпасов на Северном Кипре локализован, начато расследование происшествия, говорится в сообщении Минобороны Турции.
Как сообщил ранее министр иностранных дел непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай, в результате инцидента несколько человек получили ранения осколками стекла. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали людей, проживающих в районе места происшествия. В регион прибыл лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи.
"Пожар на артиллерийском складе в военной зоне в Гирне (Киринии) локализован. Устанавливаются причины первого взрыва, прогремевшего в 01:30 12 сентября", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента жертв нет.
Акынджи при этом добавил, что ситуация находится под контролем. "Мы тесно контактируем с властями Турции, причин для беспокойства нет. Мы полностью контролируем ситуацию", - цитирует Акынджи агентство Anadolu.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их возобновлении.
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