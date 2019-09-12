Ростех" передал документы для принятия на вооружение в ВС пистолета "Удав"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новейший пистолетный комплекс "Удав" успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию, министерству обороны переданы все необходимые для принятия пистолета на вооружение документы, сообщила Новейший пистолетный комплекс "Удав" успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию, министерству обороны переданы все необходимые для принятия пистолета на вооружение документы, сообщила пресс-служба Ростеха

"Пистолетный комплекс "Удав" разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения госкорпорации "Ростех" успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию. В настоящий момент министерству обороны переданы все документы, необходимые для принятия пистолета на вооружение", - говорится в сообщении.

По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Сергея Абрамова, "пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах". "От минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Сегодня "Удав" полностью готов к серийному производству", - сказал он журналистам.

Ранее источник в российской "оборонке" сообщил РИА Новости, что пистолет "Удав" успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию.

Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров - полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Как сообщал весной Абрамов, новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.

Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов, что на 10 больше, чем у пистолета Макарова.

Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9x21 миллиметров: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.