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РИА Новости
Новое оружие России

Ростех" передал документы для принятия на вооружение в ВС пистолета "Удав"

10:02 12.09.2019 (обновлено: 10:06 12.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДемонстрация самозарядного пистолета "Удав" на полигоне АО "ЦНИИточмаш" в Московской области
Демонстрация самозарядного пистолета Удав на полигоне АО ЦНИИточмаш в Московской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Демонстрация самозарядного пистолета "Удав" на полигоне АО "ЦНИИточмаш" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новейший пистолетный комплекс "Удав" успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию, министерству обороны переданы все необходимые для принятия пистолета на вооружение документы, сообщила пресс-служба Ростеха.
"Пистолетный комплекс "Удав" разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения госкорпорации "Ростех" успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию. В настоящий момент министерству обороны переданы все документы, необходимые для принятия пистолета на вооружение", - говорится в сообщении.
Самозарядный пистолет Удав,
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По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Сергея Абрамова, "пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах". "От минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Сегодня "Удав" полностью готов к серийному производству", - сказал он журналистам.
Ранее источник в российской "оборонке" сообщил РИА Новости, что пистолет "Удав" успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию.
Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров - полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Как сообщал весной Абрамов, новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.
Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов, что на 10 больше, чем у пистолета Макарова.
Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9x21 миллиметров: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.
Гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее тактико-технические характеристики, по мнению разработчика, позволят конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими.
Испытание на полигоне самозарядного пистолета Удав
11 апреля, 09:28Радио
Военный эксперт рассказал об особенностях пистолета "Удав"Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщили в "Ростехе". Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал, чем удобен новый пистолет.
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Новое оружие РоссииМинистерство обороны РФРостехСергей АбрамовМоскваБезопасность
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