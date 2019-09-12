Петр Мамонов готовится к операции

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Музыканту Петру Мамонову в четверг сделают тройное шунтирование, сейчас его готовят к операции, сообщила РИА Новости его супруга Ольга.

Ранее она рассказала, что артист был госпитализирован с инфарктом, ему была сделана операция и потребуется еще одна. Предыдущие полторы недели он провел дома, выйдя из больницы под расписку.