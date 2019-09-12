Петр Мамонов готовится к операции

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Музыканту Петру Мамонову в четверг сделают тройное шунтирование, сейчас его готовят к операции, сообщила РИА Новости его супруга Ольга.
Ранее она рассказала, что артист был госпитализирован с инфарктом, ему была сделана операция и потребуется еще одна. Предыдущие полторы недели он провел дома, выйдя из больницы под расписку.
"Тяжелая операция предстоит, три шунтирования. Его перевели в институт Сеченовский, кардиологический, тут есть оборудование высокого уровня. Сейчас его готовят", - сказала супруга.
Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.