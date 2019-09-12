В Якутске эвакуировали жильцов дома после обрушения пола в тамбуре

ЯКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Жители многоквартирного дома в центре Якутска эвакуированы из-за обрушения пола в тамбуре, пострадавших нет.
В четверг днем в Главное управление МЧС по Якутии поступило сообщение, что в жилом доме в Якутске на проспекте Ленина, 34 частично осыпался пол в тамбуре на первом этаже.
Как отметили в ведомстве, восстановительные работы проводит администрация города и управляющая компания.
В мэрии прокомментировали происшествие.
"Эвакуированы 25 человек, пострадавших нет. В ближайшие часы начнутся восстановительные работы. Ситуация держится под контролем. Угрозы обрушения здания нет. Проводим заседание КЧС", - приводятся слова временно исполняющего обязанности главы города Максима Трофимова.