Экспедиция нашла новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа

МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа подтвердила появление нового острова площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля, предположение о чем ученые сделали еще в 2006 году, сообщил журналистам представитель флота Вадим Серга.

"Десятого сентября 2019 года гидрографическая группа Комплексной экспедиции зафиксировала и нанесла данный факт на морские карты. Североморцы прошли новообразованным проливом из бухты Суровая в залив Гидрографов, провели замер глубин, а также измерили направление и скорость течения в нём", - отметил представитель флота.

В конце августа Северный флот информировал, что гидрографическая группа Северного флота, действующая в составе комплексной экспедиции СФ на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов площадью от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров.

Мыс Литтров был открыт первопроходцем Земли Франца-Иосифа Юлиусом Пайером во время его первой санной экспедиции по архипелагу в марте 1874 года. Назван он был в честь австрийского астронома Йозефа Иоганна Литтрова. Примечательно, что Йозеф Иоганн Литтров или, как его называли в России, Иосиф Андреевич, был первым профессором астрономии Казанского университета, где в 1814 году под его руководством была построена небольшая университетская обсерватория. В 1813 году Литтрова избрали членом-корреспондентом РАН. Впоследствии, в том числе и благодаря карте Юлиуса Пайера, это название закрепилось за участком суши, прилегающим к мысу.

"Несмотря на то, что на картах экспедиций Уолтера Уэлмана 1898–1899 годов и Энтони Фиала 1903-1905 годов был нанесен остров Литтрова, долгие годы считалось, что этот участок суши есть полуостров острова Галля", - пояснили на флоте.

Появление новых методов дистанционного зондирования Земли, связанных главным образом с космическими полярноорбитальными средствами, позволило ученым Московского государственного университета геодезии и картографии ещё в 2006 году предположить наличие острова и пролива там, где на современных морских и топографических картах обозначен полуостров.