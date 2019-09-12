В Крыму назвали отказ Рады признать местные выборы ритуально-дежурным

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал ритуально-дежурным заявлением отказ Верховной рады Украины признать легитимность местных выборов в Крыму.

Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись в единый день голосования 8 сентября, по его итогам в парламент республики прошли три партии: "Единая Россия" (60 мандатов), ЛДПР (10), КПРФ (5). В среду парламент Украины принял заявление, в котором говорится о непризнании легитимности местных выборов в Крыму, поскольку Киев считает полуостров своим. Решение поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.