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РИА Новости
Единый день голосования

В Крыму назвали отказ Рады признать местные выборы ритуально-дежурным

09:44 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на гору Ай-Петри
Вид на гору Ай-Петри
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал ритуально-дежурным заявлением отказ Верховной рады Украины признать легитимность местных выборов в Крыму.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись в единый день голосования 8 сентября, по его итогам в парламент республики прошли три партии: "Единая Россия" (60 мандатов), ЛДПР (10), КПРФ (5). В среду парламент Украины принял заявление, в котором говорится о непризнании легитимности местных выборов в Крыму, поскольку Киев считает полуостров своим. Решение поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Ничего неожиданного не произошло, это рядовое ритуально-дежурное заявление украинских политиков, которые сами не верят в то, что говорят с высоких трибун... Не следует обращать на них внимание, надо искать точки соприкосновения там, где это возможно", - сказал РИА Новости Молохов.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
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