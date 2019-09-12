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РИА Новости

Санкции США не повлияли на работу следователей из Сургута, заявили в СК

09:33 12.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен - РИА Новости. Санкции США в отношении следователей из Сургута не повлияли на их служебную деятельность, заявили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Владимира Ермолаева и Степана Ткача. Госдеп обвинил их в коррупции и нарушении прав человека. По мнению госдепа, Ткач и Ермолаев нарушили права как минимум семи задержанных представителей секты "Свидетели Иеговы"* при применении к ним силы.
Московский Кремль
Вчера, 12:47РИА Новости
В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков
"Сотрудники продолжают работу, наложение санкций не отразилось на их служебной деятельности", - сказал в четверг представитель следственного управления.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что санкции США в отношении российских силовиков абсолютно недопустимы, это продолжение деструктивной линии, и реакция на такие решения последует.
В середине февраля правоохранители выявили в Сургуте организацию, подконтрольную управленческому центру "Свидетелей Иеговы"* в России. После задержаний адептов в Сургуте на сайте "Свидетели Иеговы в России" появилась публикация, что не менее семи из них якобы подвергались "ударам тока, удушению до потери сознания, изощренным избиениям", а также в отсутствие адвоката их якобы голыми обливали водой и "применяли электрошокер".
В следственном управлении опровергли РИА Новости эту информацию, предположив, что данные публикации могут быть частью стратегии защиты обвиняемых. Позже представитель СУСК сообщал, что ведомство проводит проверку "в связи с большим резонансом". В конце марта в следственном управлении заявили журналистам, что проверка не подтвердила информацию о "пытках", а вскоре выяснилось, что следователи отказались возбуждать дело по данному факту.
* запрещенная в России экстремистская организация.
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет РФРоссияСШАПроисшествия
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