Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T09:31Z
https://ria.ru/20190912/1558596086.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152950/34/1529503463_0:185:2981:1862_1036x0_80_0_0_c26d5c33d784f735c9a53b74c41cd384.jpg
РИА Новости

В Подмосковье мужчина погиб, попав под электричку

09:31 12.09.2019
982
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Железнодорожные пути. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Электропоезд сбил двух мужчин на подмосковной станции Ленинская, один из них скончался, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По информации ведомства, вечером в среду двое мужчин при попытке взобраться на платформу станции "Ленинская" попали под проходящую электричку "Москва-Ожерелье". От полученных травм один из них скончался на месте, другой был доставлен в больницу.
Эмблема Московского метрополитена
Вчера, 12:26РИА Новости
Пассажир московского метро погиб, упав на рельсы на станции "Университет"
"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
010124
Обсудить 0
Московская областьПроисшествия
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
11:36Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
11:34Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
Лента новостейМолния