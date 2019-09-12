В Подмосковье мужчина погиб, попав под электричку

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Электропоезд сбил двух мужчин на подмосковной станции Ленинская, один из них скончался, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации ведомства, вечером в среду двое мужчин при попытке взобраться на платформу станции "Ленинская" попали под проходящую электричку "Москва-Ожерелье". От полученных травм один из них скончался на месте, другой был доставлен в больницу.