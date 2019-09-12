Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T09:26Z
https://ria.ru/20190912/1558595941.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149763/67/1497636735_0:0:3405:1915_1036x0_80_0_0_580bd20d965ea607dc691a9f135f781b.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

ЦБ надеется, что пользоваться услугами банков онлайн будут 80-90% россиян

09:26 12.09.2019
248
© Fotolia / IttlestockerСмартфон
Смартфон
© Fotolia / Ittlestocker
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России ожидает роста доли россиян, пользующихся дистанционным доступом к банковским услугам, до 80-90% с текущего уровня в 55%, сообщил в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
"Мы видим, что доля взрослого населения, которое пользуется дистанционным доступом к банковским счетам, год от года растёт и уже достигла 55%. Мы рассчитываем, что этот тренд продолжится до достижения порога насыщения, который находится в пределах 80-90% от тех, у кого есть банковский счёт", - сказал Мамута в кулуарах Восточного экономического форума.
Логотип в отделении Почты России
09:10РИА Новости
ЦБ хочет создать точки доступа к банковским услугам на базе "Почты России"
При этом представитель ЦБ отметил, что после достижения цели будет сложнее повышать долю пользующихся дистанционными услугами банков россиян.
"Потом по правилу Парето приходит очередь так называемого "хвостового распределения", где всё сложнее, поскольку кто-то не хочет пользоваться дистанционными каналами доступа к финансовым услугам, у кого-то нет необходимых устройств для выхода в цифровое пространство, а на некоторых территориях получить доступ к финансовым услугам может не позволять качество интернета", - пояснил он, добавив, что речь идет, в первую очередь, о сельской местности.
Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в 10.00 мск.
200002
Обсудить 0
Восточный экономический форумМихаил МамутаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Логотип в отделении Почты России
ЦБ хочет создать точки доступа к банковским услугам на базе "Почты России"
РИА
Новости
Здание Центрального Банка РФ
Центробанк интегрирует финансовую грамотность в образование до 2021 года
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак встретился с коллегами по ОПЕК+
Бюро кредитных историй не получат данные о доходах россиян, заявили в ГД
Лента
новостей
Бюллетень на избирательном участке
Процент грубых нарушений на выборах был незначительным, заявили в СПЧ
Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ
Дверь зала судебных заседаний
Омич похитил телефон у скрипача, которого он заставил играть "Мурку"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Колыме изъяли сплав золота и серебра стоимостью 11 миллионов рублей
Флаг на здании Центрального банка РФ
В Центробанке дали советы, как не купить ненужную услугу в банке
Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн
Китай приветствовал решение США об отсрочке введения новых пошлин
Автомобиль Следственного комитета РФ
Санкции США не повлияли на работу следователей из Сургута, заявили в СК
Осколки снарядов
ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
11:36Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
11:34Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
Лента новостейМолния