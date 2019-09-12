ЦБ надеется, что пользоваться услугами банков онлайн будут 80-90% россиян

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России ожидает роста доли россиян, пользующихся дистанционным доступом к банковским услугам, до 80-90% с текущего уровня в 55%, сообщил в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Мы видим, что доля взрослого населения, которое пользуется дистанционным доступом к банковским счетам, год от года растёт и уже достигла 55%. Мы рассчитываем, что этот тренд продолжится до достижения порога насыщения, который находится в пределах 80-90% от тех, у кого есть банковский счёт", - сказал Мамута в кулуарах Восточного экономического форума.

При этом представитель ЦБ отметил, что после достижения цели будет сложнее повышать долю пользующихся дистанционными услугами банков россиян.

"Потом по правилу Парето приходит очередь так называемого "хвостового распределения", где всё сложнее, поскольку кто-то не хочет пользоваться дистанционными каналами доступа к финансовым услугам, у кого-то нет необходимых устройств для выхода в цифровое пространство, а на некоторых территориях получить доступ к финансовым услугам может не позволять качество интернета", - пояснил он, добавив, что речь идет, в первую очередь, о сельской местности.

Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.