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РИА Новости

Против замглавы Хабаровска возбудили уголовное дело, сообщил источник

09:20 12.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в Хабаровске в отношении заместителя мэра города по социальным вопросам Ольги Тен, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Дело возбуждено по статье 285 "Злоупотребление должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в чем именно заподозрили чиновницу.
Как сообщили в мэрии Хабаровска, Тен находится на рабочем месте и в четверг проводила совещание.
В пресс-службах краевого УМВД, УФСБ и СУСК информацию не комментируют.
Как сообщается на сайте мэрии, Ольга Тен имеет 34-летний опыт руководящей работы. С апреля 2007 года работала в должности начальника управления образования администрации Хабаровска, с июня 2018 года назначена заместителем мэра по социальным вопросам. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и еще несколькими почетными знаками.
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