Против замглавы Хабаровска возбудили уголовное дело, сообщил источник

ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в Хабаровске в отношении заместителя мэра города по социальным вопросам Ольги Тен, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Дело возбуждено по статье 285 "Злоупотребление должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в чем именно заподозрили чиновницу.
Как сообщили в мэрии Хабаровска, Тен находится на рабочем месте и в четверг проводила совещание.
В пресс-службах краевого УМВД, УФСБ и СУСК информацию не комментируют.
Как сообщается на сайте мэрии, Ольга Тен имеет 34-летний опыт руководящей работы. С апреля 2007 года работала в должности начальника управления образования администрации Хабаровска, с июня 2018 года назначена заместителем мэра по социальным вопросам. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и еще несколькими почетными знаками.