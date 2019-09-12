Против замглавы Хабаровска возбудили уголовное дело, сообщил источник

ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в Хабаровске в отношении заместителя мэра города по социальным вопросам Ольги Тен, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Дело возбуждено по статье 285 "Злоупотребление должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в чем именно заподозрили чиновницу.

Как сообщили в мэрии Хабаровска, Тен находится на рабочем месте и в четверг проводила совещание.

В пресс-службах краевого УМВД, УФСБ и СУСК информацию не комментируют.