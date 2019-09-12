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РИА Новости

ЦБ хочет создать точки доступа к банковским услугам на базе "Почты России"

09:10 12.09.2019 (обновлено: 09:11 12.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России намерен создать точку доступа к финансовым услугам везде, где есть отделения "Почты России", сообщил в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в кулуарах Восточного экономического форума.
"Поэтому задача минимум, которую мы перед собой поставили, - создать точку доступа к финансовым услугам везде, где есть отделения "Почты России". Если ближайшая точка оказания финансовых услуг удалена от него не более чем на 10 километров, мы считаем доступность минимально допустимой", - сказал Мамута.
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Причиной такого решения стало то, что в России подавляющее большинство населенных пунктов небольшие поселения, где живёт менее 1 000 человек, поясняет Мамута.
"При этом нужно понимать, что работать более или менее рентабельно в малом населённом пункте стандартное банковское подразделение не может, оно становится неокупаемым. Нужны более гибкие форматы", - уверен он. Самым удачным форматом для отдалённых, малонаселённых и труднодоступных территорий как раз стал вариант, когда сотрудник отделения почтовой связи является агентом банка. По словам представителя ЦБ, в настоящее время уже практически во всех почтовых отделениях с доступом в интернет россияне имеют возможность получения ряда банковских услуг.
"А если в селе нет даже отделения почтовой связи, то альтернативой может стать возможность снятия наличных одновременно с покупкой на кассе магазина, оснащённого POS-терминалом. У проекта есть потенциал развития, и интерес к нему проявляют многие банки. Мы видим возможность таким образом обеспечить доступность услуг практически во всех малых населённых пунктах", - заявил представитель ЦБ.
Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в 10.00 мск.
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