ЦБ хочет создать точки доступа к банковским услугам на базе "Почты России"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России намерен создать точку доступа к финансовым услугам везде, где есть отделения "Почты России", сообщил в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в кулуарах Восточного экономического форума.

"Поэтому задача минимум, которую мы перед собой поставили, - создать точку доступа к финансовым услугам везде, где есть отделения "Почты России". Если ближайшая точка оказания финансовых услуг удалена от него не более чем на 10 километров, мы считаем доступность минимально допустимой", - сказал Мамута.

Причиной такого решения стало то, что в России подавляющее большинство населенных пунктов небольшие поселения, где живёт менее 1 000 человек, поясняет Мамута.

"При этом нужно понимать, что работать более или менее рентабельно в малом населённом пункте стандартное банковское подразделение не может, оно становится неокупаемым. Нужны более гибкие форматы", - уверен он. Самым удачным форматом для отдалённых, малонаселённых и труднодоступных территорий как раз стал вариант, когда сотрудник отделения почтовой связи является агентом банка. По словам представителя ЦБ, в настоящее время уже практически во всех почтовых отделениях с доступом в интернет россияне имеют возможность получения ряда банковских услуг.

"А если в селе нет даже отделения почтовой связи, то альтернативой может стать возможность снятия наличных одновременно с покупкой на кассе магазина, оснащённого POS-терминалом. У проекта есть потенциал развития, и интерес к нему проявляют многие банки. Мы видим возможность таким образом обеспечить доступность услуг практически во всех малых населённых пунктах", - заявил представитель ЦБ.

Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.