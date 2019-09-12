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РИА Новости

На Украине после пожара на арсенале в Винницкой области возбудили дело

09:07 12.09.2019
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyПожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Военная прокуратура возбудила уголовно дело по статье "небрежное отношение к военной службе" после пожара на арсенале в Винницкой области, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.
Пресс-служба Минобороны Украины в среду сообщила, что на территории арсенала в Винницкой области произошло задымление и прозвучали шесть взрывов. По предварительной информации, задымление произошло из-за возгорания сухой травы. Пострадавших не было.
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Вчера, 13:55РИА Новости
В Минобороны Украины уточнили число взрывов на складах в Винницкой области
"Военная прокуратура Винницкого гарнизона центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке. Начато уголовное производство по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины ("небрежное отношение к военной службе")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
На этих складах в Калиновке уже был пожар, повлекший детонацию боеприпасов, он произошел 26 сентября 2017 года. Тогда из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.
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