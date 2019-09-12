На Украине после пожара на арсенале в Винницкой области возбудили дело

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Военная прокуратура возбудила уголовно дело по статье "небрежное отношение к военной службе" после пожара на арсенале в Винницкой области, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.

Пресс-служба Минобороны Украины в среду сообщила, что на территории арсенала в Винницкой области произошло задымление и прозвучали шесть взрывов. По предварительной информации, задымление произошло из-за возгорания сухой травы. Пострадавших не было.

"Военная прокуратура Винницкого гарнизона центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке. Начато уголовное производство по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины ("небрежное отношение к военной службе")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.