Пакистан не добился поддержки его позиции по Кашмиру, заявили в Исламабаде

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сен – РИА Новости. Исламабад не смог заручиться поддержкой международного сообщества в вопросе о положении жителей региона Кашмир, который уже много лет остается камнем преткновения в отношениях между соседними Пакистаном и Индией, заявил глава пакистанского МВД Иджаз Ахмед Шах.

"Международное сообщество не верит нам... Мы заявили, что они (индийцы) ввели комендантский час и отказываются выдавать лекарства жителям Джамму и Кашмира. Все верят им, а нам - нет. Правящая элита уничтожила нашу страну и ее имя, нас больше не считают серьезной нацией", - заявил Шах в интервью телеканалу Hum News

Слова Шаха прозвучали спустя несколько дней после того, как министр иностранных дел Пакистана публично в Женеве вновь обвинил власти Индии в массовых нарушениях прав человека в подконтрольной им части Кашмира. Нью-Дели расценил эти заявления как "сфабрикованные" и "неправомерные" - особенно с учетом того, что Пакистан, по мнению Индии, "был и остается колыбелью мирового терроризма".

Пакистан остро отреагировал, когда в начале августа Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел в регионе прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.