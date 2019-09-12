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РИА Новости

Пакистан не добился поддержки его позиции по Кашмиру, заявили в Исламабаде

09:02 12.09.2019
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© AP Photo / Mukhtar KhanКашмир
Кашмир
© AP Photo / Mukhtar Khan
Кашмир. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сен – РИА Новости. Исламабад не смог заручиться поддержкой международного сообщества в вопросе о положении жителей региона Кашмир, который уже много лет остается камнем преткновения в отношениях между соседними Пакистаном и Индией, заявил глава пакистанского МВД Иджаз Ахмед Шах.
"Международное сообщество не верит нам... Мы заявили, что они (индийцы) ввели комендантский час и отказываются выдавать лекарства жителям Джамму и Кашмира. Все верят им, а нам - нет. Правящая элита уничтожила нашу страну и ее имя, нас больше не считают серьезной нацией", - заявил Шах в интервью телеканалу Hum News.
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Слова Шаха прозвучали спустя несколько дней после того, как министр иностранных дел Пакистана публично в Женеве вновь обвинил власти Индии в массовых нарушениях прав человека в подконтрольной им части Кашмира. Нью-Дели расценил эти заявления как "сфабрикованные" и "неправомерные" - особенно с учетом того, что Пакистан, по мнению Индии, "был и остается колыбелью мирового терроризма".
Пакистан остро отреагировал, когда в начале августа Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел в регионе прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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