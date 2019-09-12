Синоптики предупредили о резком похолодании

Пешеходы в Москве во время дождя

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В ряде российских регионов в конце недели ожидается резкое похолодание, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью В ряде российских регионов в конце недели ожидается резкое похолодание, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

В частности, в Москве температура снизится до 13-18 градусов, а на севере Центрального округа - до 11-17 градусов. В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях дневная температура составит около 16 градусов на фоне продолжительных ливней.

Похожая ситуация складывается в Карелии, Вологодской и Архангельской областях, где также ожидается сильный дождь с похолоданием до 10-15 градусов.