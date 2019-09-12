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РИА Новости

Синоптики предупредили о резком похолодании

09:00 12.09.2019 (обновлено: 09:52 12.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы в Москве во время дождя
Пешеходы в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В ряде российских регионов в конце недели ожидается резкое похолодание, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
В частности, в Москве температура снизится до 13-18 градусов, а на севере Центрального округа - до 11-17 градусов. В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях дневная температура составит около 16 градусов на фоне продолжительных ливней.
Похожая ситуация складывается в Карелии, Вологодской и Архангельской областях, где также ожидается сильный дождь с похолоданием до 10-15 градусов.
В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях на выходных придут ночные заморозки до -1 градуса, в Приморском крае – до -2 градусов, в Иркутской области - до -5 градусов.
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