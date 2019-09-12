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РИА Новости

"Аэроэкспресс" запустит автобусы из Москвы до терминала В "Шереметьево"

08:54 12.09.2019 (обновлено: 10:02 12.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТерминал "Аэроэкспресса" в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Терминал Аэроэкспресса в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Терминал "Аэроэкспресса" в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости/Прайм. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, осенью 2019 года запустит автобусы от станции метро Ховрино до терминала В аэропорта "Шереметьево" со стоимостью проезда 150 рублей, они будут ехать по платной трассе М-11, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Сейчас доехать по железной дороге из Москвы в "Шереметьево" можно "аэроэкспрессом" только до южных терминалов аэропорта - D, E и F. Северный терминальный комплекс включает терминалы B и строящийся C. В терминал В из южных терминалов сейчас можно добраться на межтерминальном "метро", собственном автомобиле или такси, маршрутках и автобусах. РЖД ведут строительство железной дороги стоимостью 12 миллиардов рублей до северных терминалов "Шереметьево", которую планируется запустить в 2022 году.
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"Экспресс-автобусы большой вместимости соединят крупный транспортно-пересадочный узел Ховрино и Северный терминальный комплекс (СТК) аэропорта уже осенью. Маршрут автобусов будет проходить по платной трассе М-11, таким образом, время в пути составит порядка 20 минут. Стоимость проезда составит 150 рублей", - сообщили в пресс-службе.
По словам гендиректора "Аэроэкспресса" Алины Бисембаевой, которую процитировали в компании, сейчас СТК не обеспечен качественным общественным транспортом, который мог бы быстро доставить пассажира напрямую из города.
"Экспресс-автобусы от крупного транспортно-пересадочного узла Ховрино, который находится в непосредственной близости от платной трассы - это наиболее удобный способ добраться до терминала В из Москвы в условиях нынешнего развития транспортной инфраструктуры", - передали в компании слова Бисембаевой.
Автобусы не будут делать дополнительных остановок в пути. Планируется, что интервал отправления в обе стороны составит 15 минут.
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АэроэкспрессМоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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