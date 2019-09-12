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РИА Новости

В Москве в Парке Победы на Поклонной горе началось благоустройство

08:35 12.09.2019 (обновлено: 08:36 12.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкЗдание Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Монумент Победы в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
Здание Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Монумент Победы в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Александр Поляков
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Здание Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Монумент Победы в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Работы по благоустройству стартовали в Парке Победы на Поклонной горе в Москве в рамках подготовки к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, работы планируется завершить в декабре, сообщает пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.
"В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне службами коммунального хозяйства ведутся работы по благоустройству и подготовке к торжественным мероприятиям памятников воинской славы и мемориальных комплексов", - говорится в сообщении.
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Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба, главная задача проводимых работ – воссоздать облик оригинальной композиции и художественного образа парка.
"Рисунок мощения и типоразмер плит подобраны на основании анализа и максимально соответствуют первоначальному виду. Кроме того, в результате комплексного благоустройства территории будет привлечено дополнительное внимание к памятникам героев Первой мировой войны и памятнику Солдату Первой мировой войны", – цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что работы по благоустройству будут проводиться на центральной аллее и "площади Стелы" у "Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг."
В пресс-службе подчеркнули, что зону производства работ полностью закроют для посетителей. По ее периметру смонтируют ограждение, а для пешеходов обеспечат пути обхода строительной площадки и проходы к музею.
"Все работы проходят в межсезонный период, когда туристический поток относительно невысок. Мероприятия по подготовке территории завершатся в декабре", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Он также отметил, что специалисты соответствующих служб обновят все инженерные коммуникации, приведут в норму элементы архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения.
"Будет обновлено дорожное покрытие, особое внимание уделят обустройству дорожно-тропиночной сети. Предстоят и реставрационные работы", - уточнил Бирюков.
Также отмечается, что предстоит работа по ремонту парапетов и ступеней лестничных маршей.
‌"В настоящее время площадь покрытия мемориального комплекса находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает нормативным требованиям: провалы основания, разрушенные покрытия, недостаточное освещение. Напомним, ранее в зимний период 2019 года специалистами ГБУ "Гормост" отремонтирован фонтанный комплекс "Годы войны", состоящий из пяти гидрокаскадов, которые символизируют пять лет войны. Выполнены работы по ремонту чаш и восстановлению гранитной облицовки фонтана, ремонт асфальтового покрытия и устройство газонов на прилегающих к фонтану территориях", - отметили в пресс-службе.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
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