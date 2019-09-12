В Москве в Парке Победы на Поклонной горе началось благоустройство

Здание Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Монумент Победы в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

Здание Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Монумент Победы в Парке Победы на Поклонной горе в Москве

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Работы по благоустройству стартовали в Парке Победы на Поклонной горе в Москве в рамках подготовки к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, работы планируется завершить в декабре, сообщает пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне службами коммунального хозяйства ведутся работы по благоустройству и подготовке к торжественным мероприятиям памятников воинской славы и мемориальных комплексов", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба, главная задача проводимых работ – воссоздать облик оригинальной композиции и художественного образа парка.

"Рисунок мощения и типоразмер плит подобраны на основании анализа и максимально соответствуют первоначальному виду. Кроме того, в результате комплексного благоустройства территории будет привлечено дополнительное внимание к памятникам героев Первой мировой войны и памятнику Солдату Первой мировой войны", – цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Отмечается, что работы по благоустройству будут проводиться на центральной аллее и "площади Стелы" у "Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг."

В пресс-службе подчеркнули, что зону производства работ полностью закроют для посетителей. По ее периметру смонтируют ограждение, а для пешеходов обеспечат пути обхода строительной площадки и проходы к музею.

"Все работы проходят в межсезонный период, когда туристический поток относительно невысок. Мероприятия по подготовке территории завершатся в декабре", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Он также отметил, что специалисты соответствующих служб обновят все инженерные коммуникации, приведут в норму элементы архитектурно-художественной подсветки и наружного освещения.

"Будет обновлено дорожное покрытие, особое внимание уделят обустройству дорожно-тропиночной сети. Предстоят и реставрационные работы", - уточнил Бирюков.

Также отмечается, что предстоит работа по ремонту парапетов и ступеней лестничных маршей.