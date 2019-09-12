Иркутским аграриям после паводка выплатят компенсации до 20 сентября

ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Большая часть средств федерального бюджета, предназначенных аграриям из пострадавших от паводка районов Иркутской области, уже выплачена, оставшиеся деньги перечислят до 20 сентября, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Иркутская область получила из федерального бюджета дополнительные 296 миллионов 70 тысяч рублей на возмещение ущерба пострадавшим от паводка сельскохозяйственным товаропроизводителям.

"На 10 сентября аграриям перечислено более 250 миллионов 500 тысяч рублей. Оставшиеся 45 миллионов 570 тысяч будут выплачены до 20 сентября", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что средства на возмещение ущерба получили 18 фермерских хозяйств и около 2,4 тысячи личных подсобных хозяйств, два крестьянских хозяйства и две сельскохозяйственные организации получили средства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды.

Ранее в Иркутскую область поступил первый транш федеральных средств в размере более 179 миллионов рублей. Они в полном объеме были доведены до аграриев в первой половине августа. Общий объем федеральных субсидий на поддержку пострадавших от паводка аграриев Приангарья составил более 475 миллионов рублей.