Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
По его мнению, позиции Москвы и Тегерана не всегда совпадают. Кроме того, израильский премьер перечислил Иран среди двух "опасностей для будущего России" наряду с суннитским радикальным исламом.
"Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.
В конечном итоге Тегеран направит оружие и идеологию не только на Запад и Израиль, но и на Россию, заключил политик.
Нетаньяху обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Иране на встрече в Сочи.