Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.

По его мнению, позиции Москвы и Тегерана не всегда совпадают. Кроме того, израильский премьер перечислил Иран среди двух "опасностей для будущего России" наряду с суннитским радикальным исламом.

"Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.

В конечном итоге Тегеран направит оружие и идеологию не только на Запад и Израиль, но и на Россию, заключил политик.