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РИА Новости

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

08:29 12.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
По его мнению, позиции Москвы и Тегерана не всегда совпадают. Кроме того, израильский премьер перечислил Иран среди двух "опасностей для будущего России" наряду с суннитским радикальным исламом.

"Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.

В конечном итоге Тегеран направит оружие и идеологию не только на Запад и Израиль, но и на Россию, заключил политик.
Нетаньяху обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Иране на встрече в Сочи.
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИранИзраильВ мире
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Чушь, однако. Сегодняшний Иран опасен поддержкой радикалов-исламистов. Опасен для всех. Это даже арабы признают. Шииты всегда отличались своим радикализмом и упёртостью. Айятоллы всегда поддерживали террористов из шиитских организаций типа Хезболлы. Вам напомнить, как в 1985 году они похитили трёх советских дипломатов в Бейруте и одного убили?
12 сентября, 09:58
Алекс Кислер
6900006
А ведь он в чем то прав в свое время они поддерживали афганских моджахедов!
12 сентября, 09:10
Ярослав Винокуров
6700007
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