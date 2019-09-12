Отряд ВВО будет работать в подтопленном Комсомольске-на-Амуре еще неделю

ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Сводный отряд Восточного военного округа, который был направлен для помощи в защите подтопленного Комсомольска-на-Амуре, продолжит работы в городе до середины следующей недели, когда прогнозируется устойчивый спад воды в реке, сообщает пресс-служба округа в четверг.

Вторые сутки уровень воды у Комсомольска-на-Амуре держится на отметке 829 сантиметров. Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров. В ближайшие сутки начнется спад уровня, он будет идти медленными темпами. В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС.

Отмечается, что к ликвидации последствий паводка военнослужащие-железнодорожники привлекаются с 24 августа. В разные периоды к работам привлекались от 50 до 120 военных железнодорожников, а также техника. Они участвовали в укреплении дамб, в том числе для защиты авиазавода, работали в карьерах, где добывали грунт для отсыпки дамб, насыпали и укладывали мешки с песком.