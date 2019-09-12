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РИА Новости

СМИ: в Иране пару из Австралии, обвинили в незаконном управлении дроном

08:23 12.09.2019
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© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пару из Австралии, которая была задержана в Иране, обвиняют в управлении беспилотником без лицензии, сообщает телеканал Nine News.
Ранее сообщалось, что трое граждан Австралии задержаны в Иране - одна женщина находится за решеткой уже почти год, а двое других являются парой, их задержали в последние несколько месяцев. Предполагается, что эти два случая не связаны между собой.
По информации телеканала, Марк Фиркин и Джоли Кинг, являющиеся блогерами-путешественниками, были задержаны в Иране 10 недель назад за то, что якобы запустили дрон, не имея на это соответствующей лицензии. Сообщается, что сейчас пара содержится в тюрьме "Эвин" в Тегеране.
Отмечается, что Фиркин и Кинг в 2017 году покинули Австралию и начали путешествие по миру, посетив за это время ряд европейских, азиатских и ближневосточных стран.
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