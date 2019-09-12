СМИ: в Иране пару из Австралии, обвинили в незаконном управлении дроном

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пару из Австралии, которая была задержана в Иране, обвиняют в управлении беспилотником без лицензии, сообщает телеканал Пару из Австралии, которая была задержана в Иране, обвиняют в управлении беспилотником без лицензии, сообщает телеканал Nine News

Ранее сообщалось, что трое граждан Австралии задержаны в Иране - одна женщина находится за решеткой уже почти год, а двое других являются парой, их задержали в последние несколько месяцев. Предполагается, что эти два случая не связаны между собой.

По информации телеканала, Марк Фиркин и Джоли Кинг, являющиеся блогерами-путешественниками, были задержаны в Иране 10 недель назад за то, что якобы запустили дрон, не имея на это соответствующей лицензии. Сообщается, что сейчас пара содержится в тюрьме "Эвин" в Тегеране.