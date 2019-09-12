Порядок выделения квот на вылов рыбы не планируют менять в ближайшие годы

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вопрос изменения порядка закрепления квот на вылов рыбы в РФ не будет рассматриваться в ближайшие три года, заявил вице-премьер РФ Алексей Гордеев на встрече с избранным губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

"Андрей Чибис поднял важный для рыбаков региона вопрос распределения долей квот на рыбу. В апреле губернатор обратился в правительство России с просьбой не вводить аукционы на квоты на вылов рыбы", - сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера по итогам встречи.

"Аргументы главы Мурманской области о последствиях такого решения для рыбной отрасли региона были услышаны. Алексей Гордеев сообщил, что вопрос изменения закрепления квот в ближайшие три года рассматриваться не будет. Сейчас сохраняется исторический принцип распределения квот", - добавил представитель вице-премьера.

Большая часть квот на добычу водных биологических ресурсов в России распределяется между рыбопромышленными компаниями по "историческому принципу" - исходя из объемов вылова компаний за прошлые периоды. Договоры на закрепление долей квот заключаются на 15 лет, до 2034 года, причем 20% квот предоставляются на инвестиционные цели, включая строительство кораблей (так называемые инвестиционные квоты).