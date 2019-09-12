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РИА Новости

Порядок выделения квот на вылов рыбы не планируют менять в ближайшие годы

08:18 12.09.2019 (обновлено: 09:07 12.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вопрос изменения порядка закрепления квот на вылов рыбы в РФ не будет рассматриваться в ближайшие три года, заявил вице-премьер РФ Алексей Гордеев на встрече с избранным губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
"Андрей Чибис поднял важный для рыбаков региона вопрос распределения долей квот на рыбу. В апреле губернатор обратился в правительство России с просьбой не вводить аукционы на квоты на вылов рыбы", - сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера по итогам встречи.
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"Аргументы главы Мурманской области о последствиях такого решения для рыбной отрасли региона были услышаны. Алексей Гордеев сообщил, что вопрос изменения закрепления квот в ближайшие три года рассматриваться не будет. Сейчас сохраняется исторический принцип распределения квот", - добавил представитель вице-премьера.
Большая часть квот на добычу водных биологических ресурсов в России распределяется между рыбопромышленными компаниями по "историческому принципу" - исходя из объемов вылова компаний за прошлые периоды. Договоры на закрепление долей квот заключаются на 15 лет, до 2034 года, причем 20% квот предоставляются на инвестиционные цели, включая строительство кораблей (так называемые инвестиционные квоты).
В мае 2019 года в России были введены инвестиционные квоты на добычу крабов, распределяемые по результатам электронных аукционов. На данный вид квоты будет выделяться 50% общего допустимого улова крабов, а доли квот будут закрепляться за пользователями на 15 лет. Глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что распределение на аукционах квот на вылов иных видов водных биоресурсов, кроме крабов, не обсуждается.
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РосрыболовствоАлексей ГордеевРоссияЭкономика
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