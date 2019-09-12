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РИА Новости

Китай успешно вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты "Чанчжэн-4"

08:18 12.09.2019
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© CCTVЗапуск китайской ракеты-носителя "Чанчжэн"
Запуск китайской ракеты-носителя Чанчжэн
© CCTV
Запуск китайской ракеты-носителя "Чанчжэн". Архивное фото
ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. Китай в четверг при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4" успешно вывел на орбиту три спутника, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 11.26 по местному времени (7.26 мск). Через некоторое время все три спутника" вышли на заданную орбиту.
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Разработанный Китайской корпорацией космической науки и техники спутник для изучения природных ресурсов Земли ZY-1 02D будет применяться специалистами для изучения и управления природными ресурсами, для экологического мониторинга, для предупреждения и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий, охраны окружающей среды, его также будут задействовать в градостроительных проектах. Срок эксплуатации спутника составляет 5 лет.
Второй из выведенных на орбиту спутников BNU-1 принадлежит Пекинскому педагогическому университету, третий – частной компании из Шанхая, специализирующейся на космических технологиях.
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Космос - РИА НаукаКитай
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