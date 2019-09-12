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РИА Новости

В ямальской тундре нашли "оазисы" с ромашками и маками

08:17 12.09.2019 (обновлено: 11:24 12.09.2019)
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© РИА Новости / Карина ИвашкоТундра Ямала
Тундра Ямала
© РИА Новости / Карина Ивашко
Тундра Ямала. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен - РИА Новости. Непривычные для Арктики "оазисы", где бурно растет трава и кустарник, возникли в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа из-за таяния вечной мерзлоты, сообщают ученые Томского государственного университета (ТГУ).
Сотрудники центра "БиоКлимЛэнд" ТГУ изучают на Ямале экосистемы хасыреев - котловин бывших озер, опустевших из-за таяния вечной мерзлоты и эрозии берегов.
Ученые пришли к выводу, что в донных отложениях хасыреев накапливается большое количество минеральных веществ, питающих растения. После осушения тундровых озер на их месте появляются "оазисы" с кустарниково-луговой растительностью.
"Как оказалось, "вспышка жизни" в тундре произошла из-за термокарста - вытаивания подземного льда с последующим неравномерным проседанием почвы", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Сергея Лойко.
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В таких "оазисах" появились ромашки, одуванчики, полярные маки, несколько видов полыни, злаков, осоки, а также хвощ и ивы, отмечают в вузе.
Эта растительность заметно отличается от той, которую ученые привыкли видеть в тундре.
"Становится все более очевидным, что климатический потенциал арктической зоны РФ сильно недооценен. Феномен, который мы обнаружили, говорит о том, что даже в условиях короткого вегетационного периода - в тундре он составляет около двух месяцев - можно получать богатый урожай травы и кустарников и использовать их для кормов", - подчеркнул Лойко.
По его словам, нельзя исключать, что уже в ближайшие годы в арктической зоне появятся животные, для которых этот ареал не является типичным.
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