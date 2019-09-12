В ямальской тундре нашли "оазисы" с ромашками и маками

"Становится все более очевидным, что климатический потенциал арктической зоны РФ сильно недооценен. Феномен, который мы обнаружили, говорит о том, что даже в условиях короткого вегетационного периода - в тундре он составляет около двух месяцев - можно получать богатый урожай травы и кустарников и использовать их для кормов", - подчеркнул Лойко.