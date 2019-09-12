Пауэр заявила, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в своих мемуарах утверждает, что ослушалась указания из Вашингтона, проголосовав в 2016 году против избрания России в Совет по правам человека из-за личного несогласия с политикой Москвы.

По ее словам, это был редкий случай, когда установка от начальства не соответствовала ее личным убеждениям.

Она пояснила, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН имеют негласную договоренность: поддерживать друг друга при избрании в СПЧ. Поэтому Вашингтон, несмотря на разногласия с Москвой, потребовал проголосовать за Россию.

"Но в этот день мое настроение было иным. С того момента, когда я прибыла в ООН, произошло слишком многое, чтобы я могла позволить себе не голосовать в соответствии со своей совестью", — пишет Пауэр.

Голосование шло по регионам, России противостояли Хорватия и Венгрия, за которые проголосовала экс-постпред.

Так, Венгрия получила 144 голоса, Хорватия — 114, а Россия — 112. По словам Пауэр, это вызвало "всеобщий шок".

Она предполагает, что именно ее голос был решающим: если бы Хорватия получила на один голос меньше, а Россия — на голос больше, то предстоял бы второй тур, где Москва бы добилась победы "угрозами и взятками".

"Это был первый раз в истории, когда ее правительство (России. — Прим. ред.) проиграло крупные выборы в ООН", — пишет Пауэр.

По ее словам, она не послушалась указаний Вашингтона из-за разногласий с Москвой по многим вопросам, прежде всего по Украине.