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РИА Новости

Пауэр заявила, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона

08:13 12.09.2019 (обновлено: 11:17 12.09.2019)
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© AP Photo / Manuel EliasСаманта Пауэр
Саманта Пауэр
© AP Photo / Manuel Elias
Саманта Пауэр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в своих мемуарах утверждает, что ослушалась указания из Вашингтона, проголосовав в 2016 году против избрания России в Совет по правам человека из-за личного несогласия с политикой Москвы.
По ее словам, это был редкий случай, когда установка от начальства не соответствовала ее личным убеждениям.
Она пояснила, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН имеют негласную договоренность: поддерживать друг друга при избрании в СПЧ. Поэтому Вашингтон, несмотря на разногласия с Москвой, потребовал проголосовать за Россию.

"Но в этот день мое настроение было иным. С того момента, когда я прибыла в ООН, произошло слишком многое, чтобы я могла позволить себе не голосовать в соответствии со своей совестью", — пишет Пауэр.

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Голосование шло по регионам, России противостояли Хорватия и Венгрия, за которые проголосовала экс-постпред.
Так, Венгрия получила 144 голоса, Хорватия — 114, а Россия — 112. По словам Пауэр, это вызвало "всеобщий шок".
Она предполагает, что именно ее голос был решающим: если бы Хорватия получила на один голос меньше, а Россия — на голос больше, то предстоял бы второй тур, где Москва бы добилась победы "угрозами и взятками".

"Это был первый раз в истории, когда ее правительство (России. — Прим. ред.) проиграло крупные выборы в ООН", — пишет Пауэр.

По ее словам, она не послушалась указаний Вашингтона из-за разногласий с Москвой по многим вопросам, прежде всего по Украине.
Пауэр была постпредом при ООН в ранге министра в 2013-2017 годах при президенте Бараке Обаме. Ее мемуары под названием "Школа идеалистки" вышли на этой неделе в США и сразу же вошли в пятерку бестселлеров по версии Amazon.
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Саманта ПауэрООНРоссияСШАВ мире
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Viacheslav Shastak +
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Нашла чем гордиться. У неё сработал синдром швейцара "могу пущать, могу не пущать". Выставлять свои комплексы напоказ… ну такое. Впрочем, для американца всё хорошо, что хорошо продаётся.
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Андрей
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