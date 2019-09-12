Каждый десятый россиянин лукавит, чтобы раньше уйти с работы, показал опрос

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Каждый десятый трудоустроенный россиянин (10%), отпрашиваясь с работы, выдумывает повод, а не называет реальную причину, показал опрос сервиса по поиску работы Каждый десятый трудоустроенный россиянин (10%), отпрашиваясь с работы, выдумывает повод, а не называет реальную причину, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob

По данным опроса, мужчины чуть чаще женщин выдумывают повод уйти с работы пораньше (11% против 8%).

Повод освободиться пораньше также чаще изобретают россияне до 24 лет (12%), а реже — в возрасте от 45 лет и старше (8%).

При этом 83% россиян ответили, что последний раз, чтобы уйти пораньше, называли реальную причину.

Среди причин чаще всего встречается поход к врачу (20%), вопросы, связанные с детьми (10%), оформление документов и семейные обстоятельства (по 5%), на похороны (3%).

Согласно опросу, женщины чаще мужчин отпрашиваются к врачу (24% против 15%) и по вопросам, связанным с детьми (13 против 7%). Мужчины чаще называли в качестве причины семейные обстоятельства (8 и 3%).