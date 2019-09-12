Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T10:16Z
https://ria.ru/20190912/1558594579.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155778/02/1557780227_0:152:2992:1834_1036x0_80_0_0_2fa34f0dfe6e850c2300a667023c8230.jpg
РИА Новости

Каждый десятый россиянин лукавит, чтобы раньше уйти с работы, показал опрос

08:09 12.09.2019 (обновлено: 10:16 12.09.2019)
1463
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Сотрудники в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Каждый десятый трудоустроенный россиянин (10%), отпрашиваясь с работы, выдумывает повод, а не называет реальную причину, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.
По данным опроса, мужчины чуть чаще женщин выдумывают повод уйти с работы пораньше (11% против 8%).
Повод освободиться пораньше также чаще изобретают россияне до 24 лет (12%), а реже — в возрасте от 45 лет и старше (8%).
При этом 83% россиян ответили, что последний раз, чтобы уйти пораньше, называли реальную причину.
Сотрудница офиса
Вчера, 11:00РИА Новости
Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
Среди причин чаще всего встречается поход к врачу (20%), вопросы, связанные с детьми (10%), оформление документов и семейные обстоятельства (по 5%), на похороны (3%).
Согласно опросу, женщины чаще мужчин отпрашиваются к врачу (24% против 15%) и по вопросам, связанным с детьми (13 против 7%). Мужчины чаще называли в качестве причины семейные обстоятельства (8 и 3%).
Опрос проводился среди тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет и имеющих постоянную работу в 304 населенных пунктах. Вопрос о реальности причины, по которой люди отпрашивались с работы, задавался 1,6 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих работу и отпрашивающихся с нее в 423 населенных пунктах.
Кошелек
9 августа, 16:55РИА Новости
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос
992126
Обсудить 5
РоссияОбщество
Рекомендуем
Пешеходы в Москве во время дождя
Синоптики предупредили о резком похолодании
РИА
Новости
Саманта Пауэр
Пауэр заявила, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона
Логотип корпорации Роскосмос
Блогер рассказал о неудачной вылазке на закрытый объект "Роскосмоса"
В России наблюдается "дефицит внуков", заявила эксперт
Лента
новостей
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
О сексуальной эксплуатации коров и немного об опере
Пенсионерки из Ленобласти спилили детские качели, мешавшие их подруге
Пенсионерки из Ленобласти спилили детские качели, мешавшие их подруге
В Антарктиде нашли затерянную пещеру
В Антарктиде нашли "затерянную" пещеру
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Увольнение Болтона — угроза Зеленскому
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК
Беженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене
Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
Лента новостейМолния