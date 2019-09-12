Каждый десятый россиянин лукавит, чтобы раньше уйти с работы, показал опрос

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Каждый десятый трудоустроенный россиянин (10%), отпрашиваясь с работы, выдумывает повод, а не называет реальную причину, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.
По данным опроса, мужчины чуть чаще женщин выдумывают повод уйти с работы пораньше (11% против 8%).
Повод освободиться пораньше также чаще изобретают россияне до 24 лет (12%), а реже — в возрасте от 45 лет и старше (8%).
При этом 83% россиян ответили, что последний раз, чтобы уйти пораньше, называли реальную причину.
Среди причин чаще всего встречается поход к врачу (20%), вопросы, связанные с детьми (10%), оформление документов и семейные обстоятельства (по 5%), на похороны (3%).
Согласно опросу, женщины чаще мужчин отпрашиваются к врачу (24% против 15%) и по вопросам, связанным с детьми (13 против 7%). Мужчины чаще называли в качестве причины семейные обстоятельства (8 и 3%).
Опрос проводился среди тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет и имеющих постоянную работу в 304 населенных пунктах. Вопрос о реальности причины, по которой люди отпрашивались с работы, задавался 1,6 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих работу и отпрашивающихся с нее в 423 населенных пунктах.