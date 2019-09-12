Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой

УФА, 12 сен - РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе пять детей, отравились шаурмой в Уфе, почти все госпитализированы, сообщили РИА Новости в центре медицинских катастроф по региону.

"Пищевое отравление получили 10 взрослых и пять детей. После первичного осмотра установлено, что все пострадавшие употребляли продукцию бистро "Шаурма Халяль". Всего госпитализировано 14 человек, в том числе пять детей", - пояснили агентству медики.

Отмечается, что 13 пострадавших находятся в инфекционной больнице, одну отравившуюся доставили в перинатальный центр, так как женщина беременна.

"В тяжёлом состоянии пять человек, в том числе четыре ребёнка и один взрослый. Состояние девяти человек, в том числе одного ребёнка, оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит", - сообщили в центре медицинских катастроф.

Роспотребнадзор Башкирии и следственные органы начали проверку по массовому отравлению людей. "Санитары выехали на место, будут взяты пробы в пищеблоке кафе, а также будет установлен диагноз пострадавших ", - пояснили РИА Новости в Роспотребнадзоре региона.