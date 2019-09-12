В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

ЛУГАНСК, 12 сен — РИА Новости. Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

"В Славяносербском районе, поселке Лозовской в результате подрыва на взрывоопасном предмете пострадал мужчина 1973 года рождения", - сообщили в МЧС.