Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы, следует из опубликованного документа в Федеральном реестре США.
Ранее Трамп также продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы". Исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября 2018 года с возможностью ежегодного продления.
"Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава изменила результаты голосования на каких-либо выборах в США, иностранные державы исторически стремились использовать в своих интересах свободную и открытую политическую систему Америки. В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства", - говорится в заявлении Трампа.
Президент отметил, что возможность повлиять на выборы за пределами США "по-прежнему представляет значительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
"По этой причине чрезвычайное положение, объявленное 12 сентября 2018 года, должно оставаться в силе после 12 сентября 2019 года", - говорится в документе.
Формулировка о "необычной и экстраординарной угрозе" обычно используется для объявления "режима чрезвычайного положения", позволяющего накладывать те или иные санкции. Таких "режимов ЧП" в США действуют десятки.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.