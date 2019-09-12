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РИА Новости

Нетаньяху заявил, что дружба с Путиным предотвратила столкновение в Сирии

06:55 12.09.2019 (обновлено: 10:14 12.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прямой контакт с Владимиром Путиным позволил предотвратить столкновение с Россией в Сирии, заявил в интервью РБК израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
По его словам, оно было почти неизбежным "из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии".
Он отметил, что контакты с Путиным для него наиболее ценны и способствует развитию взаимовыгодных экономических связей между странами.
"Эта координация возможна только потому, что я и президент Путин уважаем друг друга. Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами", — заключил Нетаньяху.
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В четверг пройдут переговоры Путина с Нетаньяху. Как сообщили в пресс-службе Кремля, они обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.
В канцелярии главы израильского правительства отметили, что Путин и Нетаньяху планируют обсудить "региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации".
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Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить стороны от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.
Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой Хмеймим в Сирии и израильским командно-штабным комплексом Кирия в Тель-Авиве.
Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются российские и израильские военные, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС, который 17 сентября прошлого года был случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета ВВС Израиля.
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуСирияРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Не сравнивайте несравнимое! Финляндия не угрожала СССР! СССР совершил агрессию против Финляндии. А Иран открыто угрожал уничтожить государство Израиль. Да и вообще абсурдно сравнивать гигантский СССР и микроскопический Израиль. Для Израиля присутствие Ирана в Сирии действительно смертельная опасность. А с Сирией Израиль находится в состоянии войны вот уже больше полувека.
12 сентября, 08:38
Алекс Кислер
3300085133
Блин даже комментировать не хочу эту глупость ибо сразу в сад отправят. Если посмотреть на СМИ на окружение Путина одни евреи. Как тут не дружить даже во вред Сирии.
12 сентября, 07:09
Rog Guka
31511014
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