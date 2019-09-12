Нетаньяху заявил, что дружба с Путиным предотвратила столкновение в Сирии

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прямой контакт с Владимиром Путиным позволил предотвратить столкновение с Россией в Сирии, заявил в интервью Прямой контакт с Владимиром Путиным позволил предотвратить столкновение с Россией в Сирии, заявил в интервью РБК израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По его словам, оно было почти неизбежным "из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии".

Он отметил, что контакты с Путиным для него наиболее ценны и способствует развитию взаимовыгодных экономических связей между странами.

"Эта координация возможна только потому, что я и президент Путин уважаем друг друга. Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами", — заключил Нетаньяху.

В четверг пройдут переговоры Путина с Нетаньяху. Как сообщили в пресс-службе Кремля, они обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

В канцелярии главы израильского правительства отметили, что Путин и Нетаньяху планируют обсудить "региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации".

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить стороны от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.

Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой Хмеймим в Сирии и израильским командно-штабным комплексом Кирия в Тель-Авиве.