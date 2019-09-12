Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о назначении сенатором от региона бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.

Президент Владимир Путин 10 сентября освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел, которую он занимал с 2005 года.

Лимаренко рассказал после инаугурации, что это был первый указ, подписанный им в статусе руководителя области.

"Сделаю все, чтобы Сахалин и Курилы стали мощной визитной карточкой всей России", - отметил Карасин.

Предыдущий представитель Сахалинской области в Совете Федерации Дмитрий Мезенцев, который занимал этот пост с 2015 года, 1 мая 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии.