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РИА Новости

Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина

06:54 12.09.2019 (обновлено: 07:02 12.09.2019)
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© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской областиВалерий Лимаренко
Валерий Лимаренко
© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской области
Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о назначении сенатором от региона бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.
Президент Владимир Путин 10 сентября освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел, которую он занимал с 2005 года.
Лимаренко рассказал после инаугурации, что это был первый указ, подписанный им в статусе руководителя области.
"Сделаю все, чтобы Сахалин и Курилы стали мощной визитной карточкой всей России", - отметил Карасин.
Предыдущий представитель Сахалинской области в Совете Федерации Дмитрий Мезенцев, который занимал этот пост с 2015 года, 1 мая 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии.
В среду региональный избирком признал досрочные выборы главы Сахалинской области действительными и объявил о победе Лимаренко, который участвовал в выборной кампании в статусе самовыдвиженца и набрал 56,15% голосов.
Валерий Лимаренко
Вчера, 02:33Единый день голосования
Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися
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Валерий ЛимаренкоГригорий КарасинПолитика
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