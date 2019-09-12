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РИА Новости

На Колыме изъяли сплав золота и серебра стоимостью 11 миллионов рублей

06:40 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАГАДАН, 12 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Сотрудники УФСБ России по Магаданской области изъяли из незаконного оборота шесть килограммов сплава золота и серебра стоимостью 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более шести килограммов сплава золота и серебра стоимостью свыше 11 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, следователи возбудили уголовное дело по статье "незаконная пересылка драгоценных металлов, совершенная в крупном размере".
Состав фигурантов дела и обстоятельства изъятия драгоценных металлов не уточняются.
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