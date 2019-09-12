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РИА Новости

Команда Кусто предложила помощь в выпуске на волю белух из "китовой тюрьмы"

06:35 12.09.2019
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
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ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Команда исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто предложила российской стороне помощь в выпуске 75 белух, оставшихся в бухте Средняя в Приморье, из-за опасений, что такое количество животных не успеют выпустить до конца октября, сообщил РИА Новости руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух. Транспортировку очередной группы животных должны были начать в четверг, 12 сентября, но ее отложили из-за паводка на Амуре. Между тем, выпуск животных необходимо завершить до конца октября, так как в это время в Охотском море начинаются штормы. Greenpeace России обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой помочь вывезти на судах оставшихся в "китовой тюрьме" белух.
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Транспортировку белух из "китовой тюрьмы" отложили из-за паводка на Амуре
"Жан-Мишель Кусто предложил российским властям помощь своей международной команды в перевозке белух их "китовой тюрьмы" к берегам Охотского моря для ускорения их выпуска. Соответствующее письмо направлено руководству ВНИРО, которое занимается выпуском морских млекопитающих", - сказал Лисицин, предоставив текст письма в распоряжение агентства.
Документ подписан президентом общества "Будущее океана" Жан-Мишелем Кусто и исполнительным директором проекта "Китовый заказник" Чарльзом Виником.
"Мы обеспокоены тем, что осталось менее двух месяцев для транспортировке из бухты Средняя оставшихся 75 белух для выпуска в их естественную среду обитания. Поэтому мы снова предлагаем помощь нашей команды - если это необходимо, мы можем предоставить опытный персонал для того, чтобы дополнить имеющееся у вас количество членов команды", - говорится в тексте обращения.
В письме отмечается, что дополнительный персонал позволит ускорить процесс выпуска и перевозить за один рейс большее количество животных либо сделать рейсы более частыми. Эксперты также предлагают метить животных с помощью холодного таврения (ставить метку, используя жидкий азот), что позволит вести наблюдение за ними после выпуска на волю.
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Еще одна выпущенная из "китовой тюрьмы" косатка прижилась в Охотском море
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Сейчас на волю выпущены все косатки и 12 белух. В "китовой тюрьме", по данным главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, остаются 75 белух.
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