Бурятского депутата оштрафовали за нарушение на несанкционированном митинге

КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Депутат Хурала Бурятии Баир Цыренов оштрафован на 15 тысяч рублей за нарушение на митинге, который ранее проводился в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%. В понедельник, как сообщила пресс-служба бурятского омбудсмена, на стихийном митинге на площади Советов протестующие выразили несогласие с результатами выборов. Как подтвердили в региональном МВД, двое активных участников несанкционированного массового мероприятия были задержаны.

Ночью в среду полиция сообщила о задержании еще 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ в отношении сотрудников полиции.

"Цыренов Баир Цыденович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга - ред.), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.