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РИА Новости

Бурятского депутата оштрафовали за нарушение на несанкционированном митинге

06:14 12.09.2019 (обновлено: 07:13 12.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Депутат Хурала Бурятии Баир Цыренов оштрафован на 15 тысяч рублей за нарушение на митинге, который ранее проводился в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.
В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%. В понедельник, как сообщила пресс-служба бурятского омбудсмена, на стихийном митинге на площади Советов протестующие выразили несогласие с результатами выборов. Как подтвердили в региональном МВД, двое активных участников несанкционированного массового мероприятия были задержаны.
Ночью в среду полиция сообщила о задержании еще 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ в отношении сотрудников полиции.
"Цыренов Баир Цыденович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга - ред.), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее суд сообщал о штрафе в одну тысячу рублей для одного из участников митинга за неповиновение полиции. Кроме того, на пять суток был арестован участник митинга Дмитрий Баиров.
Полиция
Вчера, 11:16РИА Новости
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
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БурятияПроисшествия
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