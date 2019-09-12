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РИА Новости

В Антарктиде нашли "затерянную" пещеру

06:10 12.09.2019 (обновлено: 11:20 12.09.2019)
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© Фото : Пресс-служба Министерства образования и науки УкраиныВ Антарктиде нашли "затерянную" пещеру
В Антарктиде нашли затерянную пещеру
© Фото : Пресс-служба Министерства образования и науки Украины
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Участники 24-й украинской экспедиции в Антарктиду нашли "затерянную" ледниковую пещеру с озерами и рекой, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Пещеру на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернандский", нашли еще в ходе первых антарктических экспедиций. "Вход в нее был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило", – рассказали в министерстве.
Руководитель 24-й экспедиции Игорь Дикий признался, что обнаружить пещеру удалось не сразу. "Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея домика Ворде нам повезло: мы нашли вход в затерянную пещеру", – сообщил он.
Общая ширина ходов пещеры, которые пролегают на трех этажах, составляет около 200 метров, в ней находятся подледная река и два озера. Кроме того, ученые нашли перо птицы, которое "точно не принадлежит пингвину". Образцы для исследований уже отправили на Украину.
Станция "Академик Вернандский" функционирует с 1996 года. Она была основана в 1953 году на острове Галиндез британскими исследователями под названием "Фарадей", впоследствии ее передали Украине на безвозмездной основе.
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Министерство образования и науки УкраиныАнтарктидаУкраинаРИА Наука
Популярные комментарии
Ну всё теперь по перу птицы мы узнаем что древние шумеры ещё и в Антарктиде жили☺☺☺
12 сентября, 09:10
Спиральтист ...
0100000
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