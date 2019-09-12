Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T10:48Z
https://ria.ru/20190912/1558593855.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155859/38/1558593808_0:0:1500:843_1036x0_80_0_0_52e99d81e3b792d5b572beac3f60c49b.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео масштабных стрельб артиллерии в Западном военном округе

05:52 12.09.2019 (обновлено: 10:48 12.09.2019)
5916
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео масштабных артиллерийских стрельб на учениях подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.
В них участвовали расчеты модернизированных 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-СМ2", 120-миллиметровых минометов "Сани", буксируемых гаубиц "Мста-Б", противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" и реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
В маневрах, проходивших на полигонах в Смоленской, Воронежской, Нижегородской и Рязанской областях, приняли участие около 1,5 тысячи военнослужащих и более 600 единиц вооружения и военной техники.
При проведении учений использовались средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.
Стрельба из 240-миллиметрового миномета Тюльпан
27 августа, 07:08РИА Новости
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
12902184
Обсудить 2
Западный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы РФРоссияБезопасность
Рекомендуем
Актер и режиссер Марк Горонок
Актер Марк Горонок рассказал о самочувствии после ДТП
РИА
Новости
Ракетный комплекс Искандер-М
В Британии назвали самое опасное российское оружие
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Нетаньяху заявил, что дружба с Путиным предотвратила столкновение в Сирии
Лента
новостей
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
В Антарктиде нашли затерянную пещеру
В Антарктиде нашли "затерянную" пещеру
Логотип корпорации Роскосмос
Блогер рассказал о неудачной вылазке на закрытый объект "Роскосмоса"
Самолет Ан-2
В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Саманта Пауэр
Пауэр заявила, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
Лента новостейМолния