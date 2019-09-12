Опубликовано видео масштабных стрельб артиллерии в Западном военном округе

В них участвовали расчеты модернизированных 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-СМ2", 120-миллиметровых минометов "Сани", буксируемых гаубиц "Мста-Б", противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" и реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".

В маневрах, проходивших на полигонах в Смоленской, Воронежской, Нижегородской и Рязанской областях, приняли участие около 1,5 тысячи военнослужащих и более 600 единиц вооружения и военной техники.