Опубликовано видео масштабных стрельб артиллерии в Западном военном округе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео масштабных артиллерийских стрельб на учениях подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.
В них участвовали расчеты модернизированных 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-СМ2", 120-миллиметровых минометов "Сани", буксируемых гаубиц "Мста-Б", противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" и реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
В маневрах, проходивших на полигонах в Смоленской, Воронежской, Нижегородской и Рязанской областях, приняли участие около 1,5 тысячи военнослужащих и более 600 единиц вооружения и военной техники.
При проведении учений использовались средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.
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